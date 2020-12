Haagse berisping Zeeuwse gemeenten over Intervence

Minister voor rechtsbescherming Sander Dekker tijdens het notaoverleg met de Kamerleden (foto: Omroep Zeeland)

Voor de gemeenten een definitief besluit kunnen nemen over het al dan niet opheffen van Intervence, moeten de plannen eerst goedgekeurd worden door de Jeugdautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die instanties hebben gevraagd om een gedegen transitieplan, maar de gemeenten hebben daarvoor nog enkele weken tot maanden nodig. Een definitief besluit kan dus niet worden genomen.

'Geen weg meer terug'

Die indruk werd in de communicatie door de gemeenten wel gewekt. Sterker nog: boven een artikel van de PZC stond zelfs de kop: Alle gemeenten akkoord met geld voor afbouw van Intervence: 'Er is geen weg meer terug'.

In dat artikel stond een citaat van Jack Werkman, wethouder in Sluis en voorzitter van de Jeugdregio Zeeland: "Er is geen weg meer terug. De Bestuurscommissie Inkoop heeft dat besluit genomen. De gemeenteraden hebben die bevoegdheid gedelegeerd."

In verlegenheid

Hiermee zijn de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verlegenheid gebracht, want zij hebben begin deze week tijdens het notaoverleg met Kamerleden over de plannen voor het opheffen van Intervence aangegeven dat er geen onomkeerbare stappen genomen zouden worden. Dat was ook het antwoord op meerdere Kamervragen hierover.

In deze brief aan de Tweede Kamer herhaalt de minister dat voor een definitief besluit de goedkeuring van beide inspecties én de Jeugdautoriteit noodzakelijk is en dat die instanties nog wachten op de uitwerking van het transitieplan. Tot dat plan er ligt en goedgekeurd wordt, is het besluit van de gemeenten dus nog niet definitief, benadrukt de minister.

Nieuw persbericht

De Zeeuwse gemeenten zijn door de minister op de vingers getikt en zij hebben een nieuw persbericht moeten versturen met de 'verduidelijking' dat het besluit dus nog niet definitief is. "Wij hopen dat met onze toelichting en het persbericht vanuit de gemeenten de mogelijk ontstane onduidelijkheid bij uw Kamer naar aanleiding van de mediaberichten is weggenomen", aldus de minister en staatssecretaris in de brief aan de Kamer.

Lees ook: