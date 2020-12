Boete van vijf ton voor dodelijk ongeval door onveilige werksituatie bij Dow

Dow Benelux bij Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Doordat veiligheidsvoorschriften niet goed werden nageleefd, vonden er in de loop der jaren meerdere arbeidsongevallen plaats, waarvan dus één met dodelijke afloop. Dow moet daarvoor nu een boete betalen van 500.000 euro.

Te hoge concentratie stikstof

In september 2016 ging een 55-jarige medewerker uit Wissenkerke een suikersilo binnen op het terrein van het bedrijf. Hij werd daar onwel en overleed, vanwege een te hoge concentratie stikstof in die ruimte. Het chemiebedrijf had dat gevaar niet onderkend.

Achterstallig onderhoud aan de silo maakte dat stikstof de ruimte in kon stromen. Bovendien droeg het gebrekkige veiligheidsbeleid eraan bij dat onbeschermde toegang tot de silo door werknemers mogelijk en zelfs gebruikelijk was. Daarom is Dow volgens de rechtbank schuldig aan het dodelijke bedrijfsongeval.

Brand

Volgens de rechtbank trof Dow onvoldoende maatregelen om werknemers te beschermen en zware ongevallen te voorkomen. Dat geldt volgens de rechtbank ook voor de brand die in juni 2017 uitbrak bij het bedrijf.

Dit kon gebeuren doordat er een niet goed functionerende, lekkende benzeenpomp opnieuw in gebruik werd genomen, ondanks dat er een foutmelding voor die pomp was binnengekomen. De pomp was in de loop van de jaren niet of nauwelijks gecontroleerd en specifieke procedures over hoe om te gaan met lekkages, ontbraken.

Verantwoordelijk voor veiligheid werknemers

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat het bedrijf verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar werknemers. Van een groot internationaal chemiebedrijf als Dow mag volgens de rechtbank bovendien worden verwacht dat met alle aanwezige kennis, deskundigheid en technische middelen alle benodigde maatregelen genomen worden om dit soort zware ongevallen te voorkomen.

De rechtbank stelt vast dat het bedrijf hierin, op diverse punten, is tekortgeschoten. Dit leidde tot een zeer onveilige werksituatie, die een medewerker het leven kostte.

Risico's niet onderkend

Dat zo'n ongeval zou gebeuren was volgens de rechtbank bijna onvermijdelijk, omdat een deel van de aanwezige risico's helemaal niet werd onderkend. Het bedrijf schoot hiermee ernstig tekort in haar zorgplicht tegenover haar medewerkers in het algemeen en het slachtoffer in het bijzonder.