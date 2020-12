Na succesvolle operatie werkt wielrenner Antwan Tolhoek nu aan zijn herstel

"De operatie was nodig", vertelt de Bevelandse renner. "Ik had er al vier a vijf jaar last van. Het was geen optie om door te gaan zonder operatie. Zover was het al. Ze hebben m'n liesslagader doorgesneden en ingekort. Dat was best wel een heftige operatie."

Lot in handen van chirurg

Tolhoek zag tegen de operatie op. "Als er iets gebeurt, ben ik geen wielrenner meer. Zo simpel is het. Ik heb mijn lot in handen van de chirurg gelegd, maar hij heeft gelukkig een hele goede naam."

Volgens Tolhoek (26) is het een blessure die bij veel wielrenners voorkomt. "Onze kopman Steven Kruijswijk heeft het gehad, Annemieke van Vleuten, m'n maatje Sam Oomen en Laurens ten Dam. Ze zeggen ook allemaal dat het weer goed komt, maar het heeft enige tijd nodig."

Antwan Tolhoek (rechts) tijdens Milaan - San Remo (foto: Orange Pictures)

Het wielerjaar 2020 was voor Antwan Tolhoek een seizoen met ups en downs. Mede door corona. "Ik miste vooral de regelmaat en structuur van het trainen en koersen."

Zijn beste prestatie was in de Ronde van Lombardije, waarin hij twaalfde werd. Ook werd hij geselecteerd voor het wereldkampioenschap in Italië, waar hij de finish niet haalde. "Ik kende een goede voorbereiding op het WK, maar het kwam er helaas niet uit."

Boos en teleurgesteld

Daarna ging hij van start in de Giro, zijn hoofddoel van het seizoen. Dat werd geen succes, want alle renners van Jumbo-Visma werden na een positieve coronatest van kopman Kruijswijk uit koers gehaald.

Een teleurstelling voor Tolhoek, die zijn zinnen had gezet op een ritzege. "Ik was boos en teleurgesteld, ja. Maar het is gebeurd en we moeten door."

Doordat het wielerseizoen er anders uitzag vanwege het coronavirus, had Antwan Tolhoek meer tijd over voor zijn hobby: zijn boot 'El Nino'.

Tolhoek is alweer in voorbereiding op het nieuwe seizoen, al moet hij - door de operatie - nog rustig aan doen. "Ik heb al op de fiets gezeten en dat voelde goed. Ik moet de ader weer op spanning brengen, maar niet te snel."

In april hoopt Tolhoek weer in topvorm te zijn.