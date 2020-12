Kerst is in Mexico heel anders dan bij ons, maar corona gooit ook daar roet in het eten

Glenn van Damme uit Aardenburg met zijn Mexicaanse vriendin (foto: Glenn van Damme)

"Hier vieren ze kerst heel erg uitbundig", vertelt Van Damme in het radioprogramma Zeeland komt thuis. "Op kerstavond komen ze met de hele familie bij elkaar om uitgebreid samen te eten."

'Kerstmaaltijd van kartonnen bordje'

Los van de gerechten, die in Mexico heel anders zijn dan hier bij ons, valt hem ook het bestek en servies op. "In Nederland haal je met kerst je beste bestekset en je beste servies uit de kast tevoorschijn, maar dat gaat er hier in Mexico heel anders aan toe. Vorig jaar at ik de kerstmaaltijd van een kartonnen bordje."

Dat heeft volgens Van Damme vooral een praktische reden. "De families zijn hier zo ontzettend groot, niemand heeft zo'n grote serviesset of bestekset. Voor zo'n kerstfeest komen hier al gauw zo'n vijftig à zestig man bij elkaar. Bovendien heb je dan achteraf geen afwas. Dat is ook mooi meegenomen."

'Muziek en tequila'

Het eten is daar heel anders dan wat wij hier met kerst serveren. "Mensen die goed kunnen koken die pakken hier met kerst echt geweldig uit. Dat is echt heerlijk! En dan naderhand is er muziek en tequila en dan gaan de mensen hier dansen. Heel anders dan bij ons!"

Maar daar komt dit jaar voor Van Damme weinig terecht. "Er zijn vast mensen die schijt hebben aan alles en gewoon afspreken, maar wij houden een rustige kerst. We gaan het klein vieren, samen met een bevriend stel."

Glenn van Damme uit Aardenburg ging ooit naar Mexico als startpunt voor een flinke reis. Bijna drie jaar later is hij nog steeds in het land: samen met zijn Mexicaanse vriendin verkoopt hij met de foodtruck La Pofferia poffertjes in Mexico-Stad. En sinds kort staan er ook Vlaamse frieten op het menu. Het was de bedoeling om zijn poffertjes aan de man te brengen op grote festivals in Mexico, maar corona gooide roet in het eten van dat plan.

