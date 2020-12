Illegale demonstratie in Middelburg, 'Hop, hop, hop, vaccinatie stop!'

"Wat willen we?" "Vrijheid!" "Wanneer willen we dat?" "Nu!" Ook deze leus was goed te horen in de straten in Middelburg. Ook Mark Rutte en Hugo de Jonge moesten het ontgelden en op een vaccinatie zitten deze mensen ook niet te wachten. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd. De politie arriveerde dan ook nog geen tien minuten later. Niet veel later dropen de demonstranten weer af.

Relschoppers in Vlissingen en Oost-Souburg

De afgelopen dagen was het onrustig in Vlissingen en Oost-Souburg. Maandag moest het Stadhuis in Vlissingen het ontgelden, relschoppers gooiden toen onder andere de ruit van de toegangsdeur van het Stadhuis in Vlissingen in en staken vuurwerk af in het portaal. Dinsdag waren er tientallen jongeren in Oost-Souburg op de been en gisteren liepen ze door de straten in Vlissingen.

Op de illegale demonstratie in Middelburg leek het er een stuk rustiger aan toe te gaan.

Illegale demonstratie in Middelburg tegen coronabeleid (foto: HV Zeeland)

