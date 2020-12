Zeeuws team van jobhunters en -coaches gaat in heel Zeeland werk zoeken

Een werkzoekende op het Werkplein van het UWV (foto: ANP)

De gemeente Goes stuurt het project aan en coördineert het. Goes is namelijk de centrumgemeente voor de Zeeuwse arbeidsmarktregio. De Goese wethouder Sociale Zaken André van der Reest is opgetogen over het Zeeuwse Team Jobhunting & Jobcoaching dat al op 1 februari van start moet gaan:

Samenwerkingsverband

"Het is een samenwerkingsverband van alle Zeeuwse gemeenten, waarin we samenwerken met het UWV, het onderwijs en werkgevers- en werknemersorganisaties", legt Van der Reest uit. "We gaan proberen om gezamenlijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die moeilijk op eigen houtje aan een baan komen, toch aan werk te helpen."

Voorheen werd op subregionaal niveau bemiddeld, bijvoorbeeld alleen op Walcheren of alleen in Zeeuws-Vlaanderen. Het Zeeuwse Team Jobhunting & Jobcoaching zal werk zoeken in heel Zeeland. "We zijn daarin in Zeeland niet echt vroeg, maar gelet op de problematiek op de arbeidsmarkt, ook als gevolg van corona, zijn we eigenlijk goed op tijd met dit team," zegt Van der Reest.

Duidelijker en uniformer

Voordelen van één bemiddelingsteam is dat de dienstverlening naar bedrijven duidelijker en uniformer wordt. Bedrijven met vestigingen door heel Zeeland vinden dat prettig. Ook wordt de kans op een baan simpelweg vergroot als in de hele provincie wordt gezocht.

Vooralsnog is het Zeeuwse Team Jobhunting & Jobcoaching een project voor twee jaar. De kosten zijn 1 miljoen euro. Van dit geld worden onder meer vier jobhunters en drie jobcoaches betaald. De wethouder verwacht de kosten te kunnen dekken met het coronaherstelpakket van het Rijk. Als het team een succes is.