Frank Deij benoemd als nieuwe wethouder Terneuzen

Wethouder Frank Deij (foto: Gemeente Terneuzen)

Het is nog niet bekend welke portefeuilles de nieuwe wethouder krijgt. Het college buigt zich daar tijdens de eerstvolgende vergadering over. Het college van Terneuzen bestaat nu weer uit burgemeester Jan Lonink en zes wethouders, waarvan er drie in deeltijd werken. Ook Deij werkt niet fulltime.

"Ik heb andere verplichtingen tegenwoordig", zei hij daarover half november. "Ik ben met pensioen, ik ben opa en ik heb mijn leven anders ingericht. Ik kan me dus niet voor de volle honderd procent inzetten, maar op deze manier is het prima. Ook omdat het maar voor een korte periode is, een jaar." In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Nieuw raadslid

Het is nog niet bekend wie Deij opvolgt als raadslid in de fractie TOP/Gemeentebelangen. Het nieuwe raadslid wordt in de raadsvergadering in februari 2021 toegelaten als lid van de raad.

