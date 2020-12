Exclusieve voorpremière van documentaire over Danny Vera

Er kwamen zo'n achthonderd aanmeldingen binnen om aanwezig te kunnen zijn bij de voorpremière. Naderhand konden de gelukkige winnaars via beeldbellen napraten met Danny Vera, die zelf ook thuis zat, omdat zijn vrouw Escha op het punt staat te bevallen van hun eerste kind.

De reacties zijn lovend. De fans vinden het verhaal van de Zeeuwse zanger mooi in beeld gebracht. Ook Vera zelf is positief, hoewel hij aangeeft dat bij de tweede keer kijken - Escha en Danny zagen de documentaire al eens eerder - andere zaken hem opvallen.

Verhaal van een worstelende artiest In 2017 bereikt de Middelburgse singer/songwriter een hoogtepunt in zijn muzikale carrière door ruim van tevoren de grote zaal van Paradiso in Amsterdam uit te verkopen. Het is een voorlopige kroon op de loopbaan van de Middelburger, die sinds het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw maar één doel voor ogen heeft: Met muziek zijn geld verdienen. Maar deze weg was niet makkelijk. Pim van den Berge, verslaggever bij Omroep Zeeland, krijgt het volledige video-archief van Vera tot zijn beschikking. Hij vindt daar een schat aan oude beelden, optredens en interviews. Het resultaat is een verhaal van een worstelende artiest, die ondanks tegenslag na tegenslag, in zichzelf blijft geloven, zich niet aanpast aan de grillen van de muziekwereld, en uiteindelijk zijn verlangen waarmaakt. Van oma's kelder tot Carré is een lekker wegkijkende reis van de Zeeuwse zanger door de jaren heen gemaakt.

De vragen van de kijkers zijn zeer gevarieerd. Zo vraagt de één hoe veel babyrekjes de zanger wil gaan plaatsen wanneer zijn kind eenmaal geboren is. Weer een ander is geïnteresseerd in de buitenlandambities van Vera. De zanger geeft aan momenteel veel interviews te geven aan buitenlandse media, maar het verder even rustig aan te doen vanwege de zwangerschap van Escha.

Documentaire op tv

De documentaire over Danny Vera wordt op 25 december uitgezonden op Omroep Zeeland. Ook kun je de zanger elke zondag tussen 17.20 en 18.00 uur horen bij Omroep Zeeland met zijn eigen radioprogramma 'The new black and white'.

Michiel van der Velde en Pim van den Berge spraken met de fans en Danny Vera (foto: Omroep Zeeland)

