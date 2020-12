Kinderen verrassen museumdirecteur met zelfgeschreven brieven

Docent Ralph van Hertum kwam met het idee voor de actie. "Ik vond dat we iets moesten doen voor een ander, daarom heb ik gevraagd aan zeven mensen om een filmpje te maken voor de kinderen, met daar een vraag in." Onder die zeven mensen zaten onder meer een horeca-ondernemer en Omroep Zeelands Remco van Schellen.

En dus de directeur van Museum Veere. Veronica Frenks vroeg aan de kinderen wat zij zouden doen als ze directeur zouden zijn van het museum. "We moeten op de digitale tour gaan", vertelt ze lachend na het lezen van een aantal brieven. Daar kan ze - naar eigen zeggen - nog wel wat hulp bij gebruiken. "Ik ben niet zo technisch, maar we werken graag samen met de leerlingen, we willen graag de nieuwe collectie laten zien."

Eén van de gedichten voor de directeur: hoop is een lichtje in je hart dat vandaag moed geeft en morgen kracht - Ghislaine

De leerlingen spreken ook veel bemoedigende woorden, zoals in het gedicht hierboven. "Ik kreeg er tranen van in mijn ogen", vertelt directeur Veronica Frenks van het Museum Veere zichtbaar ontroerd. "Het is hartverwarmend!" Dat was nu precies de bedoeling met de feestdagen in het vooruitzicht. En het goede werk van de kinderen krijgt nog een vervolg: "Ik ga ze allemaal een brief terugschrijven", vertelt Frenks stralend.