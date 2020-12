Goedemorgen! Toekomst busvervoer, illegale demonstratie en brieven aan museum

Een van de onderwerpen op de agenda is de zogeheten 'slimme mobiliteit'. Provinciale Staten willen dat Zeeuwse reizigers sneller en veiliger van deur tot deur kunnen reizen, maar hoe dan? Die vraag is in tijden van corona alleen maar nijpender geworden, omdat er veel minder mensen de bus (mogen) pakken dan anders.

Door corona maken veel minder gebruik van de bussen van Connexxion (foto: ANP)

De provincie heeft zelfs aangekondigd om de komende maanden tonnen aan tegemoetkoming uit te delen aan Connexxion om ervoor te zorgen dat de bussen kunnen blijven rijden. Dus wordt er vandaag onder meer gesproken over hoe het openbaar vervoer in Zeeland er in de toekomst uit moet zien.

'Hop, hop, hop, vaccinatie stop!'

Verder is het de avond na een kortdurend protest tegen de coronamaatregelen in Middelburg. Zo'n twintig demonstranten liepen met spandoeken door het centrum en riepen leuzen als 'Hop, hop, hop, vaccinatie stop!', maar de demonstratie was niet aangevraagd bij de gemeente, dus toen de politie arriveerde was het al snel weer afgelopen.

Illegale demonstratie in Middelburg tegen coronabeleid (foto: HV Zeeland)

En het is ook de dag dat de directeur van het Museum Veere een stapel brieven kan gaan doorspitten op zoek naar het beste advies dat kinderen kunnen geven.

Want leerlingen van de middelbare school Nehalennia in Middelburg hebben die brieven geschreven, in antwoord op de vraag: hoe krijg ik jullie in het museum? Want museumdirecteur Veronica Frenks wil niet de directeur zijn van een leeg museum.

Bleke winterzon boven het strand van Zoutelande (foto: Monique Ardon uit Zoutelande)

Weer

De dag begint met vrij veel bewolking, maar het lijkt droog te blijven en vanmiddag schijnt zelfs de zon af en toe. Het wordt maximaal 9 tot 10 graden. Het waait matig tot vrij krachtig vanuit het zuiden. Vannacht blijft het zacht met 8 graden.

Er staat ons een wisselvallig weekend te wachten. Morgen vrij veel bewolking en in de middag een periode met regen. Maar nog steeds niet echt koud: ruim 10 graden. Ook de dagen daarna blijven wisselvallig.