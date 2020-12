Onderzoek naar rol zonnepanelen bij branden

Bij een brand in een hotel in Philippine in 2019 waren 25 zonnepanelen betrokken (foto: Omroep Zeeland)

Het IFV wil bekijken welke gezondheids- en milieurisico's dit soort branden met zich meebrengen. Tussen januari 2018 en oktober 2020 waren er in Nederland 95 branden waarbij zonnepanelen waren betrokken, waarvan vier in Zeeland: woningbranden in Hulst en Tholen, een middelbrand bij een schadeherstelbedrijf in Vrouwenpolder en een zeer grote brand in een hotel in Philippine.

Handelingsperspectief

Volgens het IFV kwamen bij sommige van deze branden resten tot kilometers ver in de omgeving terecht. Vanaf januari gaat het onderzoek verder. Met de resultaten van het onderzoek wil het instituut een handelingsperspectief bieden aan betrokken partijen bij grootschalige incidenten met zonnepanelen.