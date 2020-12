Van een reisbureau naar de zorg: Eveline helpt nu op de covid-afdeling van Ter Weel

Reisbureaumedewerker Eveline Repko werkt nu in de zorg (foto: Eveline Repko)

Volgens Eveline is het wel even wennen. "Het is een totaal andere branche, natuurlijk, Maar het is fijn dat ik op deze manier kan helpen." Ze neemt de telefoon op en helpt de zorgmedewerkers op de afdeling bij allerlei hand-en-spandiensten.

Normaal boekte Eveline zakelijke reizen voor klanten. "In maart was het nog druk vanwege wijzigingen en annuleringen, maar in mei viel het stil. Mijn baas stelde vrijwilligerswerk voor en omdat ik de zorginstelling al heel lang ken, kwam ik hier terecht."

Ik hoop in de toekomst toch weer reizen te boeken, maar je weet maar nooit!" Eveline Repko

Mirjam Vreeke van Ter Weel is maar wat blij met de komst van Eveline. "Alle hulp is welkom want onze medewerkers hebben het in deze tijd hartstikke druk." De covid-afdeling is in ieder geval nog tot half februari open en er zijn volgens nog heel wat diensten die opgevuld kunnen worden. "Wij zoeken mensen die gastvrij zijn en dat moet je in een reisbureau natuurlijk ook zijn. Ik denk dat veel meer mensen dat in zich hebben."

Blijven plakken

Omdat er nog altijd een tekort is in de zorg hoopt de zorginstelling dat Eveline blijft plakken: "Als dat de vangst zou zijn, is dat natuurlijk mooi meegenomen." Eveline twijfelt nog, ondanks dat haar 'nieuwe baan' goed bevalt. "Ik hoop in de toekomst toch weer reizen te boeken, maar je weet maar nooit!"