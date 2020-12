'Mijn vriendin maakt het niks uit wat daar beneden zit'

De eerste ontmoeting met Raymond Spruijt uit Vlissingen was in augustus 2018. Hij stond aan het begin van zijn transitie van vrouw naar man. Door de hormoonbehandelingen was zijn stem aan het veranderen en hij kreeg baardgroei. Hij was toen 18 jaar en kort daarvoor in elkaar geslagen omdat hij openlijk als transgender door het leven ging. De stalen pijp van zijn belagers miste net zijn hoofd, dat was zijn geluk. Zijn overtuiging om te mogen zijn wie hij wilde zijn, werd er enkel sterker door.

2019

Een jaar later spraken we hem weer, toen zijn borsten waren verwijderd. Hij leek nog steviger in zijn schoenen te staan. Hij straalde toen hij erover vertelde en kon niet wachten op de volgende ingreep. Zijn stem was zwaarder geworden en zijn postuur was hoekiger. Onveranderd waren de helderblauwe ogen die vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet zagen.

2020

Het is december 2020 en Raymond heeft een van de zwaarste operaties van zijn transitie achter de rug: Zijn baarmoeder en eierstokken zijn weggehaald. "Ik heb mijn baarmoeder en eierstokken gedoneerd aan de universiteit van Leiden. Misschien kan er in de toekomst daardoor iemand toch zwanger worden."

Door zijn vrouwelijke organen voor onderzoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum te schenken heeft hij het gevoel dat er toch iets goeds mee wordt gedaan. De operatie zelf is hem niet in de koude kleren gaan zitten, hij raakte in de overgang en heeft daar nog elke dag last van.

Raymond Spruijt trots op zijn vriendin (foto: Omroep Zeeland)

Raymond moet de komende tijd nóg een moeilijke beslissing nemen. Om helemaal man te worden moet de vagina gesloten worden en een penis gemaakt worden. Hij twijfelt nog over die zware ingreep omdat die maar in de helft van alle gevallen succesvol is.

Op de vraag hoe het met de liefde zit, begint hij te stralen en laat een foto zien van zijn vriendin. "Zij neemt me zoals ik ben, het maakte haar niet uit wat daar beneden zit.

In eerdere gesprekken met Raymond vertelde hij dat hij in de beveiliging of bij de politie wilde gaan werken, Inmiddels is hij daarvan terugkomen. Hij werkte als beveiliger op evenementen en festivals maar op de momenten dat er een situatie met geweld of agressie was en hij moest handelen, bevroor hij. "Omdat ik zelf zo mishandeld ben, kwam alles weer boven". Raymond werkt nu in de zorg met mensen met dementie. Hij vindt het geweldig om met ouderen te werken.

