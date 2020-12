Wie zette de kerstboom op het elf meter hoge kunstwerk bij de Sluiskiltunnel?

De mysterieuze kerstboom op het kunstwerk bij de Sluiskiltunnel (foto: Omroep Zeeland)

De ring, die kunstenaar Jan van der Ploeg in 2015 maakte, is omringd door wegen. Hoe de kerstboom op het kunstwerk terecht is gekomen is een raadsel.

Volgens de N.V. Westerscheldetunnel, die verantwoordelijk is voor het beheer van de Sluiskiltunnel, is op beelden van beveiligingscamera's te zien dat de kerstboom dinsdagavond om 22:00 uur op de ring is geplaatst. Helaas is uit de beelden niet op te maken hoe dit precies gebeurde.