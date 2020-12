Een jaar na boerenprotest: 'Er wordt niet meer over ons gepraat, maar met ons'

Op 18 december 2019 trok een stoet van zo'n honderd tractoren de provincie door van Zierikzee naar Middelburg. Het plan was om over de snelweg A58 naar Middelburg te rijden, maar op de Deltaweg bij Colijnsplaat werden ze tegengehouden door de politie. "Ik baalde daar enorm van. We hadden vooraf met de autoriteiten afgesproken dat we over de A58 mochten en ineens werden we stilgezet", zegt actieleider Kees Hanse uit Zierikzee.

De actievoerders staan stil op de Deltaweg (foto: Omroep Zeeland)

Er ontstonden op dat moment twee kampen onder de actievoerders. Een deel van de boeren wilde koste wat het kost over de snelweg naar Middelburg, Een ander deel wilde niet tegen de politie in gaan en vond het belangrijker om de boodschap over te brengen. Na enige tijd stil te hebben gestaan wist Hanse alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en reed de stoet trekkers over de Oost-Westweg en de N57 naar Middelburg.

Petitie overhandigen en praten met Zeeuwse bestuurders

Halte één was bij de rechtbank in Middelburg waar de boeren een petitie aanboden. Halte twee was op het Abdijplein om te praten met de Zeeuwse provinciebestuurders. Daar overhandigde Hanse een tienpuntenplan. "Dat waren allemaal zaken die op het punt stonden te veranderen, zonder dat er overleg met ons was geweest over wat haalbaar is."

De boeren voerden landelijk vooral actie tegen het stikstofbeleid, met name belangrijk voor veehouders. Zeeland is voornamelijk een akkerbouwprovincie en de akkerbouwers waren de hoeveelheid aan regels zat en ook de snelheid waarmee regels werden veranderd.

Collin stapte vijf jaar geleden in het bedrijf van zijn vader (foto: Omroep Zeeland)

De 26-jarige Collin Zuidweg uit Kapelle stapte vijf jaar geleden in het bedrijf van zijn vader en weet niet beter dan dat de regels regelmatig veranderen. "Ik stond er nooit zo bij stil, er veranderde altijd wel iets vroeger. Nu merk ik dat zelf veel meer. Verandering is niet per se slecht, maar op een gegeven moment is het te veel en moet je aan de bel trekken", zegt hij.

'Er moest wat gebeuren'

Hij is één van de jongere boeren die heeft geholpen bij het opzetten van de Zeeuwse actiedag. Volgens hem bleef Zeeland een beetje achter in het actievoeren. "Er moest nu wat gebeuren", zegt hij. Hanse vult hem aan door te zeggen dat de Zeeuwse boeren meestal niet zo in zijn voor dit soort acties. Daarom waren ze allebei stomverbaasd toen ze 's morgens vroeg zo veel trekkers de carpoolplaats bij Zierikzee op zagen rijden. "Je weet niet goed wat je kunt verwachten. Het waren er zo'n honderd bij elkaar, dat was echt een machtig gevoel", zegt Collin Zuidweg.

Collin (links) en Kees (rechts) van het organisatiecomité (foto: Omroep Zeeland)

Op de carpoolplaats sprak Hanse de meute toe. "Dat vond ik echt het leukste van de dag. Die groep mobiliseren en zorgen dat alles rustig verloopt. Taferelen zoals in het oosten van het land, waarbij provinciehuizen bestormd werden, wilden we absoluut niet. We wilden als fatsoenlijke burgers op pad."

Problemen kregen aandacht

De landelijke actiedagen hebben ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld de veevoermaatregel voor veehouderijen is teruggedraaid. "Het belangrijkste is misschien wel dat we de problemen onder de aandacht hebben gebracht en dat die in de publiciteit zijn gekomen", zegt Collin Zuidweg. "Er wordt niet meer met ons gepraat, maar over ons", zegt Hanse.

Wat moet er nog veranderen?

Hoog op de lijst van dingen die nog moeten veranderen voor de akkerbouwers staat het bestrijdingsmiddelenbesluit. "Van het een op het andere jaar mogen we een bepaald bestrijdingsmiddel niet meer gebruiken. Dat zorgt voor gaten in de teelt. We willen best veranderen, maar dan zouden we ook de tijd moeten krijgen om een nieuwe manier uit te proberen", legt Hanse uit.

Suikerbietenzaad

Als voorbeeld noemt Hanse de coating die over de zaadjes voor suikerbieten zit. Daar zit een bepaalde stof in, die in Nederland verboden wordt. "In de landen om ons heen, zoals de grote concurrent Frankrijk, mag dat nog wel gebruikt worden. Dat vinden wij oneerlijk. Verder zorgt die stof ervoor dat we nauwelijks hoeven te spuiten tegen insecten. Straks moeten we dus vaker met andere bestrijdingsmiddelen gaan spuiten die alle insecten doodt die op de plant zitten omdat we de coating niet meer mogen gebruiken", zegt Hanse.

Voorlopig hoeven we trouwens niet te rekenen op nieuwe acties van de Zeeuwse boeren. Die staan voor volgend jaar (nog) niet op de agenda.

