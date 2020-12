Weinig legaal geknal bij jaarwisseling: carbidschieten verboden in vier gemeenten

Kanon 'De Reus' knalt dit Oosterlandse carbidteam het jaar 2020 in (foto: Omroep Zeeland)

Twee gemeentes zijn een grensgeval, want in Vlissingen en Noord-Beveland is er dan wel geen expliciet verbod afgekondigd, maar het dagelijks gemeentebestuur heeft wel aangekondigd dat er geen ontheffingsaanvragen voor carbidschieten worden goedgekeurd. En dat komt in feite op hetzelfde neer.

Ontmoedigingsbeleid

Dan zijn er nog de grijstinten. Zo heeft de gemeente Goes aangekondigd dat er een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd. Er is dus geen sprake van een verbod en het is ook niet uitgesloten dat er ontheffingen worden verleend, maar in de communicatie naar de carbidschieters die de aanvraag hebben gedaan wordt wel geprobeerd om ze ervan te overtuigen om de aanvraag in te trekken.

Nadat er een landelijk vuurwerkverbod was afgekondigd, om de zorg in deze tijden van corona te ontlasten, ontstond er een felle discussie over of carbidschieten dan wel wenselijk was. De Zeeuwse burgemeesters wilden een Zeeland-breed verbod, maar dat bleek juridisch niet haalbaar. Daarom is het nu per gemeente verschillend hoe er met carbidschieten omgegaan wordt.

Ontheffingen verleend in Borsele en Reimerswaal

De enige gemeenten waarvan nu bekend is dat er daadwerkelijk ontheffingen verleend zijn voor carbidschieten zijn Borsele en Reimerswaal. Daar werden twee en vier aanvragen voor een ontheffing goedgekeurd, dus mag daar wél legaal geknald worden op oudjaarsdag.

Batterij aan voetbal-afschietende carbid-melkbussen op oudjaarsdag (foto: Omroep Zeeland)

In veel van de overige gemeenten zijn er wel aanvragen gedaan, maar moeten die nog worden beoordeeld. Die moeten aan allerlei strenge richtlijnen voldoen, zoals die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening, als het gaat om afstand tot bebouwing en dergelijke. Deze kunnen per gemeente iets verschillen.

Maximaal twee personen

Ook op de plekken waar een ontheffing wordt verleend, kun je je afvragen of het er wel een gezellige boel gaat worden. Want uiteraard moeten ze ook daar voldoen aan de geldende coronaregels, dat wil zeggen: maximaal twee personen en op anderhalve meter afstand.

In de gemeente Sluis is zelfs expliciet in de voorwaarden opgenomen dat er geen tenten mogen worden opgezet, geen biertap aanwezig mag zijn en dat het niet van tevoren mag worden aangekondigd. Dit om de zogeheten aanzuigende werking te voorkomen.

Geen aanvragen in Tholen

En bij de gemeente Tholen zijn géén aanvragen binnengekomen voor een ontheffing. De twee verenigingen die daar normaal gesproken in de weer gaan met carbid hebben afgezien van een aanvraag, vanwege de strenge coronaregels en omdat ze niet willen bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus.

Lees ook: