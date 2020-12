The New Now van Danny Vera sprint naar goud

Danny Vera op Concert at Sea (foto: ANP)

The New Now verscheen op vrijdag 13 november. Die datum blijkt dus bepaald geen ongeluk te brengen. Op de plaat staan dertien nieuwe nummers die gaan over de tijd waarin we nu leven. De single The Weight staat op dit moment genoteerd in de landelijke Top 40.

Het kan niet op voor de Middelburgse singer-songwriter, want dit jaar staat zijn Roller Coaster op nummer één in de jaarlijkse Top 2000.



Pim van den Berge van Omroep Zeeland maakte dit jaar een documentaire over Danny Vera en zijn muziek: Van oma's kelder tot Carré. Donderdag ging die documentaire in voorpremière voor een select gezelschap. Omroep Zeeland zendt de documentaire op 25 december uit op televisie.

Op de radio is Danny Vera elke zondag te horen tussen 17:15 en 18:00 uur met zijn programma The New Black & White.