Recordaantal coronabesmettingen, Zeeuws gemiddelde boven niveau 'zeer ernstig'

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen zijn wederom geconstateerd in de gemeente Terneuzen, daar meldt het RIVM maar liefst 62 nieuwe gevallen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het aantal nieuwe besmettingen dat het RIVM een dag eerder meldde in die gemeente.

Storing

Mogelijk geven deze hoge aantallen wel enigszins een vertekend beeld, want eerder deze week kampte het RIVM met een storing waardoor niet alle positieve testresultaten goed geregistreerd werden. Daardoor vielen de aantallen nieuwe besmettingen dinsdag te laag uit.

De dagen daarna werden de gemiste registraties alsnog meegenomen, daardoor waren de coronacijfers van het RIVM gisteren en eergisteren weer iets te hoog. De kans is echter groot dat de achterstallige registratie inmiddels al is ingehaald, wat zou betekenen dat dit recordhoge aantal besmettingen wél klopt. Maar zeker is dat niet.

Middelburg

Na Terneuzen is Middelburg de gemeente met de meeste nieuwe besmettingen. Daar werden 28 positieve coronatests geregistreerd door het RIVM. Reimerswaal volgt met negentien nieuwe besmettingen en Vlissingen met achttien nieuwe besmettingen.

In Goes en Hulst werden vijftien nieuwe besmettingen geconstateerd. In Borsele waren het er veertien. In de gemeenten Kapelle, Schouwen-Duiveland en Sluis werden twaalf positieve testresultaten geregistreerd. In Veere waren het er tien. Tholen volgt met acht nieuwe besmettingen en in Noord-Beveland werd bij één bewoner besmetting met het virus geconstateerd.

Twee sterfgevallen

Het gaat om de registratie van positieve testuitslagen die het RIVM heeft geregistreerd tussen 10.00 uur gisterochtend en 10.00 uur vanmorgen. Het instituut meldt in die periode twee sterfgevallen. Het gaat om inwoners van de gemeenten Kapelle en Terneuzen. Verder is een inwoner van de gemeente Vlissingen in deze periode opgenomen in het ziekenhuis met ernstige coronaklachten.

Omdat de besmettingsaantallen van dag tot dag nogal kunnen fluctueren, deels door verschillen in de registratie door het RIVM, is het raadzaam om te kijken naar het aantal besmettingen van de afgelopen week. Om de regionale spreiding in beeld te brengen hebben we in de onderstaande grafiek per dag die optelsom gemaakt voor vier regio's. De lijnen geven dus de ontwikkelingen weer van deze zogeheten 'voortschrijdende week'.

Maar hoe ernstig is de situatie nu echt? Om die vraag te beantwoorden moeten we het aantal besmettingen afzetten tegen het aantal inwoners. In de onderstaande grafiek zie je daarom datzelfde weektotaal per 100.000 inwoners. Zo kun je bovendien de regio's beter met elkaar vergelijken.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat het Zeeuwse gemiddelde sinds gisteren boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' zit. Daarvoor moeten er in een week tijd meer dan 250 besmettingen zijn gemeld per 100.000 inwoners. Het is voor het eerst sinds de start van de coronapandemie dat het Zeeuwse gemiddelde boven die lijn uitkomt.

Begin deze maand zat alleen de regio Zeeuws-Vlaanderen boven het niveau voor 'zeer ernstig'. Ook de regio Bevelanden zit nu boven die lijn, terwijl in die regio tot nu toe het aantal besmettingen in de tweede golf telkens relatief laag bleef.

Daling Noord-Zeeland

Wat verder opvalt in beide grafieken is de daling van de regio Noord-Zeeland, die bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen. Die regio was lange tijd de grootste brandhaard van Zeeland, met name door de relatief hoge aantallen besmettingen in de gemeente Tholen. Ook nadat Zeeuws-Vlaanderen dat stokje overnam, zat Noord-Zeeland lange tijd daar maar net onder. Maar inmiddels is het de regio met naar inwonertal de minste nieuwe besmettingen van afgelopen week.