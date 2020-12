Ondanks beelden bewakingscamera blijft kerstboom op grote hoogte een mysterie

De mysterieuze kerstboom op het kunstwerk bij de Sluiskiltunnel (foto: Omroep Zeeland)

De zoektocht begon bij de brandweer. Die hebben ten slotte enorme ladders, zijn vlakbij het kunstwerk gestationeerd en zouden een dergelijke actie veilig kunnen uitvoeren. Helaas, de brigade zegt niets van de actie af te weten. Ze hadden het er 's ochtends aan de koffietafel nog over gehad. Hoe krijg je het voor elkaar?

Beveiligingscamera's

Een langsrijdende politieagent tipt een contactpersoon bij de Westerscheldetunnel, die de Sluiskiltunnel beheert. Maya van der Vlugt vertelt aan de telefoon dat ze de actie op camerabeelden hebben van beveiligingscamera's rondom de tunnel. Op de beelden van dinsdagavond zien ze rond 22:00 uur een zwart stipje omhoog gaan. Verder zijn de beelden donker en kunnen ze niet veel zien. Een grote ladder of hoogwerker is het in ieder geval niet geweest. De beelden scheppen verwachtingen van acrobatische kunsten.

Ook de gemeente Terneuzen heeft geen idee hoe de kerstboom op het kunstwerk is beland. "Een heel leuk initiatief", zegt Samantha Strooband, wijkcoördinator van de gemeente. "Ik reed gisteren naar mijn werk en ik dacht: zie ik het nou goed? Er staat gewoon een kerstboom op dat ding! Kennelijk brandt er 's avonds zelfs een lampje in, helemaal geweldig!"

Een mooie entree voor de gemeente

Strooband herinnert zich een ludieke actie van afgelopen zomer, die er wellicht verband mee houdt. Aan de andere kant van de weg ligt namelijk een vijver, die toen opeens was gevuld met roze flamingo's. Wellicht dat deze grappenmakers opnieuw succesvol hebben toegeslagen. Wie de flamingo's toen had neergezet, is echter nog steeds niet bekend bij de gemeente. Maar ook al wordt er niet bekend wie deze kunstenaar is, een leuke actie is het: "Het is een mooie entree voor onze gemeente."

Grote kerstkrans

Een overweldigend aantal positieve reacties stroomde binnen naar aanleiding van de oproepjes op social media.

Mascha Kaiser hoeft niet te weten wie het heeft gedaan: "Maakt niet uit wie, ik vind het geweldig. Bedankt anoniempje, fijne kerst."

Stephen Goethals zag er gelijk meer in: "Misschien inspiratie voor de gemeente om er volgend jaar een grote kerstkrans van te maken."

Adrie van Kouteren zegt: "Mooi, in deze roerige tijd een glimlach op een hoop gezichten door een boom."

Een hoop mensen beweren te weten wie de kerstboomzetter is, of kenden wel iemand waarvoor dit een typische actie zou zijn. Een gouden tip bleef helaas uit, dus de dader blijft voorlopig onbekend. Wel kunnen we nog even genieten van de actie, want ondanks de wind staat de kersboom nog steeds vast.

