Jacob Lucas Boreel: de man die Walcheren beschermde tegen het water

Dijkgraaf Toine Poppelaars neemt boek over waterbouwer Boreel in ontvangst

Het begon met een bezoekje aan het gemaal Boreel in Middelburg tijdens de Open Monumenten Dag in 2015. Toen raakte Bianca van Duin uit Vlissingen gefascineerd: wie was de man achter het gemaal eigenlijk?

Zoektocht

Ze dook het Zeeuws archief in en kwam veel informatie tegen. "Het bleek hartstikke interessant te zijn wat deze man allemaal had gedaan. Van het een kwam het ander en de zoektocht werd steeds groter."

Nadat ze veel reactie kreeg op een artikeltje over haar onderzoek in het blad van waterschap Scheldestromen, kon ze niet anders dan een boek schrijven. "Ik had op den duur zoveel informatie dat ik moest kiezen: ga ik het doen of niet? En ik deed het."

Jacob Lucas Boreel was van 1921 tot 1939 hoofd van de technische dienst van het toenmalige Waterschap Walcheren. Hij zorgde ervoor dat een groot deel van Walcheren ook in de winter de voeten droog hield. Waaronder door de bouw van het gemaal Boreel bij Middelburg in 1929 aan het Kanaal door Walcheren.

Wat volgde was een drie jaar lang durend onderzoek met als resultaat een dik boek van meer dan driehonderd pagina's. Volgens Bianca verdient Boreel deze aandacht. "Hij heeft drie gemalen in tien jaar tijd ontworpen, bij Middelburg, Veere en Ritthem. Ik durf te zeggen dat hij er in die tijd voor heeft gezorgd dat Walcheren droge voeten hield."

'Walcheren is een soepbord'

Destijds was de wateroverlast op Walcheren namelijk enorm. "Je kan Walcheren het best vergelijken met een soepbord. Het binnenland ligt lager en het water kon niet goed ontsnappen. Door de werkzaamheden van Boreel kon het water uiteindelijk wel goed wegstromen."

Overigens gaat het boek niet alleen over zijn werkzaamheden. Ook zijn voorouders worden uitvoerig behandeld en hoe Boreel als persoon was. "Hij vond goed onderwijs belangrijk en dat zijn personeel een kans kreeg om zich verder te ontwikkelen."

Bianca vertelde over haar boek 'Jacob Lucas Boreel waterbouwer van de Zuiderzee en Zeeland' in radioprogramma de Zeeuwse Kamer.

Zeeuwse Kamer over Boreel

Veel tegenslag heeft Boreel in zijn leven niet gekend. Alleen dat hij af en toe wat tegengewerkt werd bij het uitvoeren van zijn plannen. "En dat hij veel te vroeg is overleden, op 56-jarige leeftijd. Hij had nog zoveel meer kunnen betekenen voor Zeeland."

Tentoonstelling

Bianca neemt nu even rust om te genieten van het boek, waarvan de vormgeving geïnspireerd is op het televisieprogramma Terugkieke van Omroep Zeeland. Maar er zit nog een vervolg in op haar werk. "Ik heb zoveel spullen verzameld over hem, dat ik het leuk zou vinden om een tentoonstelling of expositie over hem te houden."