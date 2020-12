Boeren rondom Windpark Krammer krijgen CO2-etende walnoot

De boeren nemen zowel ondergrondse als bovengrondse maatregelen. Joris Wisse van fruitkwekerij Wisse: "Boven de grond worden extra bomen en planten geplaatst die de CO2 absorberen. Dat is bovenop de windhagen die we al hebben. Op de grond in de boomgaard leggen we compost dat de CO2 vasthoudt in de grond."

Kooldioxide komt vrij bij fossiele verbranding. Het is één van de stoffen die het broeikaseffect bevorderen en zorgt dus mede voor de opwarming van de aarde. Voor elke ton CO2 die de boeren uit de lucht halen, krijgen ze een vergoeding van 100 euro van Windpark Krammer.

Geen vetpot

Het lijkt leuk, 100 euro per ton CO2-uitstoot maar volgens Wisse is het geen vetpot. "De kosten die we maken voor die boven- en ondergrondse maatregelen overstijgen het bedrag dat we vergoed krijgen. Maar het is voor ons ook een leerschool, een experiment. En in ieder geval helpen we mee de wereld een beetje duurzamer te maken."

