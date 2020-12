Onbegrip over nieuw uitstel in 'rollercoaster' Waterdunen

Project Waterdunen is een combinatie van kustversterking, natuur en recreatie. Het unieke van het project is de getijdenduiker, een waterinlaat waardoor zeewater de polders bij Breskens inloopt. Daardoor moet bijzondere getijdennatuur ontstaan.

Dat is niet alleen voor de natuur in Zeeland van belang; het moet ook een trekker worden voor de honderden vakantiehuisjes en het hotel dat Molecaten in het gebied wil neerzetten. Er zijn echter nog steeds vraagtekens rond deze waterinlaat. Het zou onder meer gaan om vragen over de software en het hydraulische systeem.

'Waag het niet'

Partijen in PS zijn het meer dan beu dat ze weer het woord 'vertraging' horen in combinatie met Waterdunen. "Hoe lang kan en mag dit nog doorgaan?", vroeg Harold van de Velde van de SGP zich af. Hans van Geesbergen (VVD) stelt dat zijn partij absoluut niet wil dat het project 2022 in moet gaan. "Waag het niet", zei hij gekscherend tegen verantwoordelijk gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA).

Rinus van 't Westeinde van het CDA: "Drie maal uitstel is scheepsrecht, maar niets is minder waar, er komt weer een jaar bij", zegt hij. "CDA hoopt dat de planning nu definitief is en dat we het project 31 december kunnen afronden en dat uitstel geen regel wordt."

Het terrein van project Waterdunen ligt er verlaten bij (foto: Omroep Zeeland)

Het terrein van Waterdunen is nog steeds afgesloten. De SGP vroeg in Provinciale Staten of het terrein toch al open kan voor publiek. Gedeputeerde Pijpelink zegt daaraan mee te willen werken.

Waterdunen is een rollercoaster

Pijpelink geeft toe dat het hele project een rollercoaster is geweest, "om met onze Zeeuwse trots en nummer 1 in de Top 2000 te spreken", doelend op Danny Vera. Ze geeft aan dat er nog steeds problemen zijn en dat ze daar niet trots op is. "Maar het is inherent aan dit unieke project", zegt ze.

"Alles is erop gericht om 2021 het afsluitingsjaar te laten zijn van Waterdunen. Daar werken wij heel erg hard aan", aldus Pijpelink.

