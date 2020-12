Zeeuwse ziekenhuizen stellen operaties uit om zwaarbelast personeel te sparen

Operatiekamer in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Omroep Zeeland)

De ziekenhuizen spreken van toenemende drukte, met name vanwege de toenemende aantallen coronapatiënten. "Om goed voor alle patiënten in het ziekenhuis te kunnen zorgen worden er minder operaties uitgevoerd in de komende weken. Zo kan het personeel dat hiervoor staat ingeroosterd elders in het ziekenhuis worden ingezet", schrijven de twee Zeeuwse ziekenhuizen in een toelichting.

De afgelopen week nam het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen toe van 26 naar 34, met name door een toename in het aantal coronapatiënten van buiten Zeeland. Vanwege de hoge aantallen besmettingen is de verwachting dat zowel het aantal Zeeuwse als niet-Zeeuwse coronapatiënten verder zal toenemen.

Oproep: niet zelf contact opnemen

De ziekenhuizen roepen alle patiënten met een geplande operatie op om niet zelf contact op te nemen. Wanneer een operatie, onderzoek of behandeling wordt uitgesteld, nemen Adrz of ZorgSaam naar eigen zeggen altijd tijdig contact op. Als je niets hoort over een geplande operatie, gaat die dus gewoon door volgens de gemaakte afspraak, benadrukken de Zeeuwse ziekenhuizen.

In oktober kondigden de twee ziekenhuizen ook al aan operaties uit te stellen. Het ging toen om specifieke niet-spoedeisende operaties, voor het verhelpen van relatief milde klachten. Destijds werd vijf procent van de geplande operaties uitgesteld. Welk percentage van de geplande operaties nu wordt uitgesteld is nog onbekend.

