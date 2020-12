Onduidelijkheid over eis coronatest voor Zeeuwen die naar België willen

Grens met België (foto: Omroep Zeeland)

De Belgische autoriteiten hebben dat besluit vanavond bekendgemaakt. Bij de bekendmaking werd gezegd dat de test niet ouder mag zijn dan twee dagen. De maatregel geldt voor alle niet-Belgen die het land in willen reizen en gaat op 25 december in.

Niet duidelijk

Maar wat in eerste instantie niet duidelijk was, ook niet voor Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), de Zeeuwse overheidsinstantie die als het om de coronamaatregelen gaat de contacten onderhoudt met onze zuiderburen, was dat het alleen gaat om bezoeken die langer duren dan 48 uur. Meerdere Belgische media meldden dat eerder vanavond al, maar het staat nog altijd niet vermeld op de officiële Belgische overheidswebsites als crisiscentrum.be en info-coronavirus.be.

Inmiddels heeft de VRZ naar eigen zeggen wél die toezegging gekregen van de Belgische overheden. Wie dus de grens over moet voor werk of voor een bezoekje aan familie of vrienden en binnen die periode van 48 uur weer terugkeert, hoeft dus geen negatieve coronatest te tonen.

Verontwaardigde reacties

Deze onduidelijkheid zorgde voor verontwaardigde reacties bij Zeeuwen, met name inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, die regelmatig de grens met België doorkruisen. Maar het zorgde ook bij zorgen bij de VRZ en de GGD Zeeland, die de lange rijen voor de teststraten al voor zich zagen, vol Zeeuwen die om wat voor reden dan ook de grens met België over moesten.

Middenin het dorp Eede werd tijdens de eerste golf de grens afgesloten met betonblokken en dranghekken (foto: Omroep Zeeland)

Deze verontwaardigde reacties en zorgen bleken bij nader inzien niet terecht, maar het toont eens te meer aan hoe moeilijk het is voor de Belgische overheden om duidelijk te communiceren over de genomen besluiten met de collega's van over de grens.

Eerder grensovergangen geblokkeerd

België heeft in het verleden meerdere keren verrassende maatregelen genomen bij de grens. Zo werden tijdens de eerste coronagolf meerdere grensovergangen met Zeeuws-Vlaanderen zonder pardon geblokkeerd met zeecontainers, betonblokken en dranghekken. Op de grensovergangen die wél open waren, kwamen controleposten te staan.

Deze en andere grens-maatregelen werden soms door België op eigen houtje besloten, zonder overleg. Ook wanneer er wel sprake was van overleg vooraf verliep de communicatie op zijn zachtst gezegd niet altijd vlekkeloos. Dit leidde tot veel wrevel aan de Zeeuwse kant van de grens.

'Goed in verrassingen'

"De Belgische regering is best goed in verrassingen...", zo vat burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis de situatie samen in een reactie op Twitter.

