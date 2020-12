Kerstvakantie in lockdown geen bal aan? Met deze tips maak je er een Zeeuws feestje van (foto: Omroep Zeeland)

Kijk Zeeuwse documentaires

Van 25 tot en met 31 december zendt Omroep Zeeland verschillende Zeeuwse documentaires uit. Bijvoorbeeld over Danny Vera, de Zeelandbrug en de levende Delta. Dit is het uitzendschema. Op deze pagina lees je waar alle documentaires over gaan.

Zeeuwse documentaires

Datum Tijd Documentaire 25 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Danny Vera, van oma's kelder tot Carré 26 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Achter de stilte 27 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Duurzame eilanden 27 december Vanaf 18.00 tot 20.00 elk half uur De Zeelandbrug 28 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 #7 29 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Twee levens 30 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 De levende Delta 31 december 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 Tijdgravers

Kijk hier alvast naar een voorproefje van de documentaire over Danny Vera:

Maak nu kans op exclusieve tickets voor de online voorpremière op 17 december. 'Van oma’s kelder tot Carré’ over Danny... Posted by Omroep Zeeland on Friday, December 11, 2020

Puzzel met emoji

Een koe met daarnaast een opgestoken hand? Twee zoutvaatjes met drie vlaggen? Hieronder zie je zestig combinaties van emoji's en die beelden allemaal plaatsnamen in Zeeland uit. Ben je uitgepuzzeld? In de reacties onder dit Facebookbericht staan de antwoorden.

Tijd voor een puzzel! Weet jij alle Zeeuwse plaatsnamen? 1. 🐄✋ 2. 👩🏼‍🦱👩🏻‍🦰👱‍♀🖼 3. 🛣🛣🛣 4. 🧭🌅🏰 5. 🐴 6.🐷🐷⛪⛪ 7.🥇 8. 🟤== 9.... Posted by Omroep Zeeland on Wednesday, April 29, 2020

Quiz

De kroegen zijn gesloten, dus zit een echte pubquiz er even niet in. Maar we kunnen natuurlijk wel gewoon de quiz in huis halen. Daar zijn meerdere manieren voor. Op Eerste en Twee Kerstdag zendt Omroep Zeeland de Eindejaarsshow uit, met live muziek, en een quiz gepresenteerd door Mirjam van Wouwe.

Kijkje achter de schermen bij de opnames van de Eindejaarsshow van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeelnad)

Krijg je niet genoeg van quizzen? Je kunt in de kerstvakantie natuurlijk ook een Zeeuwse quiz houden. Wil je eerst even oefenen, dat kan in deze lessen:

- Les 1

- Les 2

- Les 3

- Les 4

- Les 5

- Les 6

- Les 7

Met deze tuusbluuf-woorden leer je meteen de Zeeuwse taele (foto: Omroep Zeeland)

Denk je het Zeeuws goed onder de knie te hebben? Dan is het tijd voor een test. In dit eindexamen Zeeuws test je je kennis.

Polderman, muziek en Zeeuwse films

In de kerstvakantie kun je meer zien op Omroep Zeeland TV: op kerstavond wordt om 20.30 uur de registratie van de theatershow Polderman draagt een steentje bij van Katinka Polderman uitgezonden. En op 25, 26 en 31 december zie je een registratie van The Christmas Show 2020 van Isabel Provoost, de Zeevruchtjes en The Southside Horns.

Het nieuwe jaar beginnen we met twee films van Zeeuwse regisseurs: En ik van jou van Maarten Swaan en Wilde Mossels van Erik de Bruyn.

Kleur en ontspan!

Wist je dat kleuren voor veel mensen ontspannend werkt? Even met maar één ding bezig zijn en je verstand op nul zetten. Dus haal die kleurpotloden maar van zolder of uit de kast van je kinderen. Download onze Omroep Zeeland-kleurplaat, print 'm uit en kleuren maar! Het resultaat zou er ongeveer zo uit kunnen zien:

Ingekleurde kleurplaat van Omroep Zeeland (foto: Désirée Godart)

Wandel door de Zeeuwse natuur

Oké, je las eerder de quote van Mark Rutte: "Blijf zoveel mogelijk thuis", maar onze premier raadde ook aan geregeld een rondje te gaan (hard)lopen. En waar kan dat nu beter dan bij ons in de provincie? Vergeet als je gaat wandelen niet een foto te maken en die in te sturen naar Verzeeuwigd, dan zie je de foto later misschien nog terug op televisie. Je kunt de foto ook delen op Instagram met #omroepzeeland. Dan komt de foto misschien ook bij ons in het overzicht terecht.

Maar let op: Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waarschuwen dat het soms druk kan zijn, want in tegenstelling tot scholen, winkels en pretparken is de natuur gewoon open. Boswachter Paul Begijn verwacht de grootste drukte op zaterdag, zondag en de feestdagen. "Om drukte te vermijden, geven we de tip om niet tussen 11.00 en 15.00 uur op pad te gaan." Daarnaast vraagt hij vooral in je eigen buurt te gaan lopen. "Kies ook vast een alternatieve plek om naartoe te gaan als de plek van je eerste voorkeur druk te druk blijkt. Is de parkeerplaats vol? Ga dan ergens anders naartoe, parkeer nooit in de berm. Boa's zullen handhaven omdat het de doorgang voor hulpdiensten belemmert."

Geniet van de Zeeuwse natuur in je eigen huiskamer

Goed opletten dat het niet te druk wordt. Wil je vanuit je luie stoel van de Zeeuwse natuur genieten? Neem dan eens een kijkje op de pagina van Het Geluid van Zeeland. Je haalt het geluid van bruinvissen, bronstige herten, zingende vogels, een Zeeuwse regenbui en het windorgel met één muisklik in je huiskamer.

Babbelaars maken

Bij kerstvakantie en oud en nieuw zul je vast denken aan oliebollen. Zullen we het dit jaar eens helemaal anders doen en een echte Zeeuwse lekkernij maken? Met wat witte basterdsuiker, azijn, margarine, roomboter, een bouillonblokje en spierbalen maak je de lekkerste Zeeuwse babbelaars. In dit filmpje zie je hoe.

Mmmm! 😋 Zo maak je de lekkerste babbelaars in je eigen keuken. Handig voor als de verveling begint toe te slaan! 😉 Posted by Omroep Zeeland on Wednesday, March 18, 2020

Trugkieke trugkieke

Alle populaire series van dit moment al bekeken? Dan nemen we je voor nu even mee terug in de tijd. De meest bekeken afleveringen van Trugkieke hebben we voor je op een rij gezet. We nemen je mee naar de ijskoude winter van 1963, de tewaterlating van de Willem Ruys, de oorlog en de Watersnoodramp. Nog niet genoeg? Dan kun je nóg meer afleveringen kijken.

Kerst Top 30

Op 24 december ga je met een goed gevoel de kerstdagen in. We draaien dan van 13.00 tot 16.00 uur de mooiste kerstplaten ooit gemaakt op de radio. Wil jij ook invloed hebben op die lijst? Breng dan je stem uit op je favoriete kerstnummers.