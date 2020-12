De wasman van Kloetinge hoopt zo snel mogelijk weer zijn wasjes te draaien

"Het is stil, heel stil", zegt De Graaf, die het sportpark van zijn geliefde Kloetinge de afgelopen maanden zag veranderen. "Er zijn mensen die ik al meer dan een half jaar niet heb gezien, dat is niet leuk." Tussen de zestig en tachtig keer gaat de wasmachine wekelijks aan als alle teams van Kloetinge in de competitie spelen. "Nu was ik één wasje. Een beetje vaat-en theedoeken. Voor de rest ligt het helemaal stil."

Elke dag een bakkie klaar

Toch is De Graaf nog altijd iedere dag in zijn washok. "Er is altijd wel iets te doen en iedereen weet dat er hier elke ochtend een bakkie klaar staat. We maken de wc's schoon, boenen de vloer, er zijn wat mensen die komen schilderen."

Elk broekje en shirtje van Kloetinge gaat langs het wasbordje van Adri (foto: Omroep Zeeland)

De Graaf noemt de huidige situatie niet prettig. "Iedereen baalt en dat geldt natuurlijk niet alleen voor Kloetinge, maar voor elke vereniging. Het meeste mis ik toch gewoon een borreltje doen in de kantine, over de uitslagen praten en dan naar de was toe. Ik hoop dat ik snel weer kan gaan wassen, dat zou wel lekker zijn."