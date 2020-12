'Buitenlandse interesse voor Bart Nieuwkoop'

Bart Nieuwkoop in actie tijdens Feyenoord-Heracles Almelo (foto: Orange Pictures)

Naast interesse uit Rusland is Nieuwkoop ook in het vizier bij clubs in andere Europese landen. Zo is er belangstelling van clubs uit Engeland, Duitsland, Frankrijk en Turkije. Feyenoord heeft in de huidige verbintenis van Nieuwkoop wel een eenzijdige optie tot verlenging van een jaar opgenomen.

De Thoolse verdediger is ondertussen aan zijn vijfde seizoen bezig bij Feyenoord. Vorig jaar speelde hij op huurbasis in Tilburg bij Willem II. Dit seizoen kwam hij tot nu toe negen keer in actie voor Feyenoord. De zaakwaarnemer van Nieuwkoop wil volgens VI de belangstelling niet bevestigen.