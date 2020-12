Vijfduizend euro voor meer dan tweeduizend keer op en neer lopen op je eigen balkon

Aangemoedigd door onder andere zijn teamgenoten van Kloetinge 7 voltooide Lennart zijn klus in bijna twee en een half uur. "Ik ben nu wel kapot, maar het is goed gegaan", zegt hij na afloop. "Prachtig dat er zoveel mensen gedoneerd hebben. Ik hoop dat we straks weer een biertje kunnen gaan drinken in onze kroeg als we weer eens flink verloren hebben."

Vriendin Anne hield de score bij, met een telraam van haar neefje.. "Ik ben heel trots op hem", zegt ze. "Zijn familie maakte zich wel zorgen om zijn gezondheid, maar ik vond zijn actie meteen heel erg vet."

Overleven

Vincent Peemen van Sport Pub Goes, waar het opgehaalde geld voor bestemd is, is er ontzettend blij mee. "Een prachtige actie van Lennart", zegt hij. "We hebben het sinds maart erg zwaar en kunnen alle hulp gebruiken. Gelukkig worden we ook door andere clubs geholpen en denkt de huisbaas ook mee. Zo hopen we te kunnen overleven."