Cliëntenraad Stelle Oostburg tegen verruiming bezoekregeling

In de oude bezoekregeling had iedere bewoner twee vaste bezoekers. In de nieuwe regeling mag een bewoner iedere dag een ander tweetal bezoekers ontvangen, als dat tweetal maar uit hetzelfde huishouden komt. In een periode van twee weken kunnen er theoretisch 28 mensen bij een bewoner op bezoek komen.

De driekoppige cliëntenraad van Stelle keurt de ruimere bezoekregeling unaniem af. Ze zijn er niet gerust op en vrezen besmettingen op de locatie. Edwin van Essen: "In heel Sluis zie je de besmettingen toenemen. het risico voor bewoners om besmet te raken wordt met de dag groter." De vrouw van Van Essen woont in Stelle. Dat geldt ook voor de vrouw van mede cliëntenraad-lid Daan Vreeke. Hij vindt de ruimere bezoekregeling kwalijk.

Van Essen: "Ik ben er heel erg bang voor dat corona ook in Stelle gaat toeslaan." Hij voegt daaraan toe dat juist door de inspanningen van onder andere het personeel de locatie tot nu toe gevrijwaard is gebleven van corona. Met het vaccin in zicht snapt Van Essen niet dat er nu gedacht wordt aan verruimen: "Laten we alsjeblieft de laatste weken de boel op scherp houden en niet verruimen. Wij begrijpen het helemaal niet."

Intussen komt de startdatum van de nieuwe bezoekregeling steeds dichterbij, maandag zou hij in moeten gaan. De cliëntenraad denkt aan verdere stappen. Vreeke: "We gaan in conclaaf bij elkaar komen en dan verzoeken om allereerst de Veiligheidsregio in te schakelen en eventueel de inspectie. Vreeke hoopt dat daarmee de bezoekregeling wordt teruggedraaid.

De andere cliëntenraden van ZorgSaam staan achter de verruiming. Voorzitter Henk Smets van de centrale cliëntenraad laat weten dat er voldoende waarborgen zijn in de nieuwe regeling om de veiligheid van bewoners te waarborgen. "Als er een besmetting is, dan gaat een locatie op slot", aldus Smets. ZorgSaam hanteert een aantal regels voor het bezoek. Die zijn hieronder terug te vinden.

Regels ZorgSaam

-De bewoner kiest zelf van wie hij/zij bezoek wenst te ontvangen;

-Voor ieder bezoekmoment dient een afspraak gemaakt te worden. Op die manier kunnen we zorgen dat bezoek verspreid wordt en het niet te druk wordt op de locaties;

-Per dag zijn maximaal 2 bezoekers van hetzelfde huishouden welkom per cliënt;

-Een gezondheidscheck en registratie van bezoek vindt plaats bij de ingang;

-Bezoekers dragen een mondkapje gedurende het hele bezoek;

-In overleg met de afdeling mag de bewoner met het bezoek gaan wandelen of een autoritje maken. Ook daarbij wordt uiteraard een mondkapje gedragen;

-Zeer dringend advies is om bewoners niet mee naar huis te nemen i.v.m. de veiligheid van naasten en medebewoners;

-Indien er enige twijfel ontstaat over de gezondheidssituatie van de bezoeker, dan verzoeken wij hen dringend niet op bezoek te komen en zich te laten testen op corona.

De bezoekregeling is altijd onder voorbehoud van de situatie en kan per direct aan de situatie worden aangepast. Wanneer er coronabesmettingen zijn op een locatie is een aangepaste/scherpere bezoekregeling van kracht.