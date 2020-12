De liefde voor de mossel in ZeeDoc

Beeld uit L'Amour des Moules (foto: Omroep Zeeland)

De één kijkt reikhalzend uit naar de start van het mosselseizoen, de ander gruwt van mosselen. De verschillende meningen over de mossel herkent documentairemaakster Willemiek Kluijfhout wel.

Ze is opgegroeid in Zeeland en het fenomeen mosselen is haar niet vreemd. In de film L'Amour des moules ontrafelt zij het leven van de mossel. Door de extreme close-ups van mosselen, in combinatie met sferische muziek, komen de mossels tot leven.

We zien de hele levenscyclus: de mossel die bemint, de mossel die naarstig houvast zoekt en de mossel die wordt losgerukt door de storm. Onderweg komt de mossel gepassioneerde liefhebbers tegen die ook verliefd worden, strijden en overleven.

Seksuele wereld

Biologe Annelies wijdt ons in in de seksuele wereld van de mossel. Dan blijkt zij zelf zwanger van de mosselman. Na een haatliefde verhouding met het schelpdier is topchef Sergio nu gespecialiseerd in de bereiding ervan.

Gynaecoloog Jan gebruikt de mossellijm om levens van nog ongeboren baby's te redden. En dan is er nog het fenomeen mosselprinses.

Documentairemaakster Willemiek Kluijfhout kwam al op jonge leeftijd in aanraking met mosselen. De schelpen dan. "Mijn opa en oma woonden bij de dijk in Yerseke, vlakbij de mosselbedrijven. Ik speelde met de mosselschelpen. Rond mijn 18-jarige leeftijd heb ik voor het eerst een mossel gegeten. Toen vond ik het direct lekker."

Luister hier naar het gesprek van Elias den Hollander met Willemiek Kluijfhout:

