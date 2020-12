Schoonmaak om herkomst plastic korrels te onderzoeken

In de plastic korreltjes zitten kankerverwekkende chemicaliën. Ze liggen niet alleen in de natuur, maar komen ook in vissen en daarmee op ons bord terecht. Vrijwilliger Vos Broekema is maar wat blij dat ze vandaag worden opgeruimd. Hij woont bij Kerkwerve, in de buurt van één van de vier opruimlocaties. Zo wordt een schoon 'nulpunt' gemaakt voor het onderzoek.

Broekema: "In samenwerking met de HZ gaan we het in kaart brengen om erachter te komen waar het vandaan komt om zo de oorzaak te achterhalen." Een bedrijf hielp vandaag vrijwillig mee met een vrachtwagen met grote stofzuiger erop. "Er is geen beginnen aan met een schep en een bezem. Het zit helemaal door het wier."

Deze korrels worden op meerdere plekken langs de Oosterscheldekust op Schouwen-Duiveland gevonden (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om flinke hoeveelheden plastic korrels. Broekema hoopt dat met het onderzoek de oorzaak kan worden gevonden en nieuwe vervuiling kan worden voorkomen. "Dit hoeft niet nodig te zijn. Dat er een keer iets gemorst wordt alla. Maar dit gaat om partijen en een frequentie dat er ergens iets verschrikkelijk misgaat", aldus de schoonmaak vrijwilliger.

