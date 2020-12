Dominee Piter Goodijk koninklijk onderscheiden bij afscheid

Sinds 1996 is Piter Goodijk predikant van de Hervormde Gemeente Renesse/Noordwelle. De dominee wordt gezien als een echte dorpsdominee en is daarmee een verbindende factor voor de inwoners. Met veel humor en enthousiasme draagt hij het evangelie uit en zeker niet alleen in de kerk.

Met stokpaard de zee in

Zo is hij bijvoorbeeld jaarlijks 'raddraaier' tijdens de Renessedag. In de zomerperiode leidt hij tevens het recreatiepastoraat. Tijdens de Straô gaat de dominee zijn volgelingen voor met een stokpaard, om ook de mensenvoeten in het ijskoude water een voetwassing te geven.

Pioniersplek Kloosterwelle is het geesteskind van Piter Goodijk. Hij startte de voorbereiding voor deze retraiteplek in 2012. Wekelijks bezoekt hij de ouderen in de verzorgingshuizen en onderhoud hij contacten met Tent of Nations in Bethlehem, een pelgrimsplaats in de Palestijnse gebieden.

Dominee Piter Goodijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.