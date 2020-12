Yassine Azzagari bezorgt kinderen een vrolijke voetbaltraining

Het ging de afgelopen weken hard met de aanmeldingen voor de techniektraining met Azzagari. Sinds een aantal maanden heeft Erwin Franse uit Kwadendamme voetbalschool Sport17 opgericht en voor deze training was er meer animo dan normaal. "Vroeger vond ik het zelf ook heel leuk als een profvoetballer training kwam geven. Dan was ik er ook altijd bij", vertelt Franse, die zelf voor derdedivisionist Hoek speelt.

Plezier hebben

Ongeveer anderhalf uur lang gaf Azzagari kinderen tussen de acht en vijftien jaar wat tips en tricks op het gebied van techniek. Toch is plezier hebben in het spelletje het allerbelangrijkste op een zo'n dag. "Tegenwoordig is het alleen maar presteren, presteren en nog eens presteren. Vooral met zulke trainingen is plezier hebben heel belangrijk", zegt Azzagari.

Tijdens training is bij de kinderen het plezier wel van de gezichten af te lezen. "Het is heel erg leuk. Zeker omdat het nu ook winterstop is", vertelt Owen. 35 kinderen dachten er net zo over en dus was de training voor deze keer meer dan geslaagd. "Het is ook voor ons leuk om dit te zien. We doen het voor de kinderen natuurlijk, want dan hebben ze ook in de vakantie wat leuks te doen", zegt Franse.