'Finale van NK tennis voelde als een trainingspotje'

Lesley Pattinama-Kerkhove in actie tijdens de finale van het NK tennis (foto: Henk Koster fotografie)

Hoe ging het vandaag?

"Het is nooit echt leuk om een finale niet uit te spelen. Zeker niet op de manier hoe het gebeurde. In de tiebreak van de eerste set viel Richèl en schoot het in haar hamstring."

Baal je dan extra dan je de wedstrijd niet uitspeelt?

"Voornamelijk voor haar is het heel erg vervelend. Als we tegen elkaar spelen, zijn dat altijd hele goede wedstrijden waar het ieder zijn kant op kan gaan. Ook nu was dat zo. Dus dan is het zeker jammer dat je het niet kan uitspelen."

Je speelt veel internationale toernooien. Wat betekent zo'n Nederlandse titel dan voor jou?

"Nederlands kampioen worden is altijd heel erg fijn. Het staat gewoon heel erg mooi achter je naam. Ben ook trots dat ik het nu voor de derde keer heb mogen winnen."

Is het ook extra speciaal in deze tijd?

"Ja zeker. Het was sowieso een hele andere editie dan normaal. Het was natuurlijk zonder toeschouwers en voor de rest was er ook helemaal niemand. Het had gewoon een hele andere sfeer dan een normaal Nederlands kampioenschap. Het voelde meer als een trainingspotje, omdat ik ook elke dag op deze baan speel. Toch was het gewoon een NK, dus ik ben er zeker blij mee. "

Er waren ook geen lijnrechters en ballenkinderen. Dat lijkt me ook heel erg apart, toch?

"We hebben de eerste wedstrijden zelfs zonder scheidsrechter gespeeld ook. Voor mij was dat heel erg lang geleden. Nu in de finale waren er wel ballenkinderen en was er ook een scheidsrechter, maar we moesten wel zelf zeggen of de bal uit was of niet."

Hoe ziet de komende periode voor jou er nu uit?

"Nu ben ik in voorbereiding op de kwalificatie van de Australian Open. Die wordt dit jaar niet in Australië gespeeld maar in Dubai. Ik ben heel erg blij dat dat in ieder geval nog doorgaat. Ik vertrek dus begin januari dan naar Dubai en de komende weken ga ik daarvoor de puntjes op de i zetten."