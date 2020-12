Goedemorgen. Kerstvakantie begint met regen

Bomen zijn vernield op het MTB-terrein (foto: MTB Vereniging De Zeeuwse Kust)

Vrijwilligers van MTB-vereniging De Zeeuwse Kust hadden zich het begin van de kerstvakantie ongetwijfeld anders voorgesteld. Vandalen hebben vernielingen aangebracht op het terrein in Middelburg. Er zijn hekken gesloopt, jonge bomen omver getrokken en op meerdere plekken zijn bekers gevonden. De politie is van de vernielingen op de hoogte gebracht.

Lesley Pattinama-Kerkhove in actie eerder dit jaar (foto: Orange Pictures)

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove gaat met een goed gevoel de kerstvakantie in. De Zierikzeese was de beste op het Nederlands kampioenschap in Amstelveen. Pattinama-Kerkhove won in de finale van Richèl Hogenkamp. Hogenkamp moest in de tiebreak van de eerste set geblesseerd de strijd staken.

De familie Van der Velden (foto: Omroep Zeeland)

Kerst gaat dit jaar, als vele andere zaken, anders verlopen dan we gewend zijn. De familie Van der Velden uit Vlissingen trekt zich daar niks van aan. Hun huis is volledig in kerstsfeer. Kijk en geniet.

(foto: Erica van Leeuwen)

Het weer

Een regengebied breidt zich in de loop van de ochtend uit over heel Zeeland, en het gaat daarna een flinke tijd regenen. Vanmiddag trekt die regenzone wel weg, maar er zijn vanmiddag en vanavond af en toe nog

enkele flinke buien en totaal kan vandaag gemakkelijk tien millimeter neerslag vallen. Er staat een matige tot krachtige, een zee soms harde wind uit zuid tot zuidwest. De maximumtemperatuur is tien tot twaalf graden.