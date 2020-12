Dubbelfunctie lijkt het ei van Columbus voor waterenergie

Energie uit zon en wind is al volledig ingeburgerd. Windmolens zien we zowel op het land als op zee en zonnepanelen op daken zijn inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. Het winnen van energie uit water is een ander verhaal. De grote projecten zoals in de Oosterscheldekering hebben al veel geld gekost maar komen financieel gezien voorlopig nog niet echt van de grond.

Volgens Jacob van Berkel, lector duurzame energie aan de HZ heeft dat een duidelijke oorzaak: "Ze zijn niet rendabel. Het getijdenverschil in Nederland is niet zo heel groot dus daar heb je niet zo veel aan. Daarom moet je het verder ontwikkelen zodat je de kosten kan drukken of terugverdienen."

Dubbelfunctie essentieel

Van Berkel zegt dat de oplossing voor dat financiële probleem een stuk dichtbij is dankzij een proefopstelling die bij de HZ staat. "We hebben een installatie die energie haalt uit de getijden maar daarnaast ook kan pompen. Dus het overtollige water uit bijvoorbeeld rivieren of de zee bij hoge waterstand kan hij afvoeren. Die dubbelfunctie is essentieel."

Volgens Van Berkel moet er bij de ontwikkeling van rendabele systemen om energie uit water op te wekken verder worden gekeken dan Nederland. Want als schaal van productie groter wordt, kunnen de kosten voor het maken van zo'n systeem omlaag en dan kunnen technieken voor waterenergie concurrerend worden voor water en wind.

Stijgende zeespiegel

"We moeten met dit systeem ook verder kijken dan Nederland", zegt Van Berkel. "Vanwege de stijgende zeespiegel gaat het wegpompen van water overal een steeds grotere rol spelen. Als je dat kan combineren met het opwekken van energie wordt het al een stuk rendabeler. Dit is een van de opties die wordt onderzocht voor een doorlaat in de Brouwersdam, maar dit kan je overal ter wereld gebruiken en dat maakt het zo interessant."