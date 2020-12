Lindy van Anrooij ziet kansen op start in Perkpolder slinken door val van fiets

Lindy van Anrooij in haar tenue van Starcasino Cycling Team (foto: Tfoto.be)

"Ik was bezig met het afronden van mijn sprinttraining", blikt Van Anrooij terug op de val. "Mijn ketting blokkeerde en ik ging over de kop en kwam op mijn achterhoofd en nek terecht." Ze liep een zware kneuzing op aan haar nek. "Maar het had veel erger af kunnen lopen als ik mijn helm niet op had gehad. Die was namelijk op drie plekken gebroken."

Naast een paar pijnlijke nachten, baalde Van Anrooij ook dat ze niet mee kon doen aan de wereldbekerwedstrijd in Namen. "Het was wel even geleden dat ik bij de Nederlandse ploeg zat. Ik had gehoopt om mezelf afgelopen weekend te laten zien aan de bondscoach."

Vestingcross Perkpolder

Op 3 januari wordt de Vestingcross in Perkpolder gereden. Een wedstrijd waar Van Anrooij ook graag bij wil zijn. "Ik hoop zaterdag nog van start te kunnen in Heusden-Zolder. Maar maandag wordt de selectie voor Perkpolder al bekend gemaakt. De kans dat ik daarbij zit, is door deze val wel een stuk kleiner geworden."

Shirin van Anrooij in het Nederlandse tenue - archieffoto (foto: Orange Pictures)

De afgelopen weken zat het de familie Van Anrooij niet mee. Terwijl Lindy nu herstellende is van haar val, zit haar zusje Shirin ook nog in de lappenmand. Eind november kwam zij ten val bij de wereldbekerwedstrijd in het Tsjechisce Tábor, waar ze een diepe vleeswond opliep aan haar arm.

Bij de jongste Van Anrooij worden vanmiddag, als alles goed gaat, de laatste hechtingen uit haar arm verwijderd.