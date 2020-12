Vlissingen krijgt het meest, maar met hoeveel wordt jouw gemeente gespekt door het Rijk?

De gemeente Vlissingen ontvangt het meeste geld van het Rijk (foto: Omroep Zeeland)

Vlissingen kreeg per inwoner 3.998 euro van het Rijk. Het landelijke landelijk gemiddelde is 2.162 euro per inwoner. De gemeente die het minste geld ontvangt van het Rijk was de gemeente Bloemendaal, die gemeente kreeg 1.014 euro per inwoner.

Afhankelijk van rijksbijdragen

Dat Vlissingen zo veel geld ontvangt van het Rijk is te verwachten. Rijkere gemeenten kunnen namelijk beter zelf de broek ophouden en krijgen dus minder geld van het Rijk. Vlissingen is de gemeente met de minste overige inkomsten en is dus sterk afhankelijk van bijdragen vanuit Den Haag. Vlissingen was in de vorige editie die in 2018 werd gepubliceerd ook al de gemeente die het meeste geld ontving.

De Zeeuwse gemeente die het minste geld ontvangt van het rijk is Veere. Die gemeente ontvangt 1.343 euro per inwoner. Ook dat is geen verrassing, Veere is voor Zeeuwse begrippen een relatief rijke gemeente en heeft dus minder geld nodig van het Rijk.

Alleen Vlissingen boven landelijk gemiddelde

De gemeente Vlissingen is van alle Zeeuwse gemeenten de enige die meer ontvangt dan het landelijke gemiddelde van 2.162 euro per inwoner. Bekijk hieronder op de kaart hoeveel jouw gemeente ontvangen heeft.

Een interactieve weergave van de Atlas van rijksuitkeringen aan gemeenten van de Rijksuniversiteit Groningen is vandaag gepubliceerd op de website van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO): coelo.nl.