Dennis en Mitchell de Nooijer aan de slag bij Lokeren-Temse

Dennis de Nooijer als coach van Hoek - archieffoto (foto: Orange Pictures)

Vader en zoon De Nooijer worden bij Lokeren-Temse herenigt met hoofdtrainer Karel Fraeye, die ze nog kennen van hun periode bij Roeselaere. Dennis de Nooijer was assistent-trainer van Fraeye en centrale verdediger Mitchell de Nooijer was er op proef.

Roeselaere ging in september failliet. Fraeye vertrok vervolgens naar Lokeren-Temse, waar hij nu weer gaat samenwerken met het Zeeuwse duo.

Lokeren-Temse is een nieuwe fusieclub, die ontstaat is uit het faillissement van de voormalige profclub Lokeren en KSV Temse. De club is in april opgericht en speelt de thuiswedstrijden in het stadion van Lokeren. De club komt uit in de 2e klasse, dat is het op een na hoogste amateurniveau in België.

Vanwege corona wordt er momenteel niet getraind. Het is de bedoeling dat op 7 januari de trainingen hervat worden. De competitie zou op 15 februari weer moeten beginnen. Daarvoor staat nog een bekerwedstrijd van Lokeren-Temse tegen Sint-Truiden gepland.