Pedofiel Westkapelle krijgt weer twee jaar langer tbs

Wolken boven Westkapelle (foto: Lianne Provoost)

In januari 2015 werd zijn tbs met twee jaar verlengd en dat gebeurde nogmaals begin 2017 en begin 2019. Ook dit keer werd zijn tbs met twee jaar verlengd, maar wel met de kanttekening dat dit mogelijk de laatste keer is.

Kans op herhaling

De advocaat en de veroordeelde man pleitten twee weken geleden nog voor verlenging met maar één jaar, waardoor W. vervolgens toe zou kunnen werken naar beëindiging van zijn tbs. Maar de rechtbank vind nog steeds dat de kans op herhaling te groot is en volgt daarmee het advies van de begeleiders van Joost W.

Als onderdeel van zijn tbs-traject is Joost W. al meerdere keren op onbegeleid verlof gegaan. Dat is tot nu toe goed bevallen. Als dat goed blijft gaan, zou bij de volgende verlenging gesproken kunnen over voorwaardelijke beëindiging van zijn tbs.

Op het terrein

Joost W. verblijft nu in een tbs-kliniek in Utrecht. Wanneer zijn tbs afloopt, is het de bedoeling dat hij in een woning op het terrein gaat wonen. Hij heeft daartoe een verzoek ingediend bij de hoofd behandeling van de kliniek. Zelf zei hij tijdens de eerdere zitting tegen de rechtbank dat de kans op herhaling van zijn delicten nu nul is en dat hij aan alle therapieën heeft meegewerkt.

