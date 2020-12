Chauffeurs vast in Groot-Brittannië: 'Met kerst misschien niet thuis'

Dave de Jonge in Groot-Brittanië (foto: Dave de Jonge)

Dave de Jonge uit Zierikzee is chauffeur voor Bosman Transport in Nisse en zou morgenavond eigenlijk met de boot terugreizen vanuit het Engelse Hull naar Hoek van Holland. Die veerdienst neemt sinds vanmorgen echter niemand meer mee.

Met kerst misschien niet thuis

"Je wil tijdens kerst bij je familie zijn, maar of dat lukt is nog maar de vraag", aldus chauffeur Dave die nu nog in de buurt van het Schotse Glasgow is. Hij gaat pootgoed vervoeren naar Nederland, maar de gemaakte planning wordt door de ontwikkelingen in de war gebracht.

De Jonge hoorde de ontwikkelingen pas gisterochtend, toen hij aankwam in Groot-Brittannië. Na het stilleggen van het vliegverkeer, ging ook de de Kanaaltunnel dicht en werden veerdiensten stilgelegd. "Dat had ik eigenlijk niet verwacht," vertelt de chauffeur tegen Omroep Zeeland. "Straks vier je kerst ergens op een parkeerterrein in de buurt van de veerboot."

De Jonge werkt voor Bosman Transport uit Nisse en is niet de enige die mogelijk vast zit. Nog acht vrachtwagenchauffeurs van het bedrijf zijn in Groot-Brittannië en het is nog maar de vraag of ze kerst bij hun familie zijn.

Dave de Jonge uit Zierikzee zit vast in Engeland