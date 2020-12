Postbezorgers werken op vrije dag door decemberdrukte

Kerst valt dit jaar op twee werkdagen, waardoor postbezorgers vandaag en volgende week maandag op hun vrije dag werken. "De kerstkaarten moeten natuurlijk wel bezorgd worden", vertelt Elia Klein die postbezorger is op Walcheren. Klein heeft geen moeite met de hoge werkdruk en vindt vindt dit juist de leukste tijd om te werken. "Het is druk, maar mensen zwaaien of komen even naar buiten om je fijne dagen te wensen. Dat vind ik altijd heel leuk." Het postbedrijf verwerkt normaal gesproken 6 miljoen poststukken. Nu ongeveer 12 miljoen per dag.

Door de lockdown is het dit jaar extra druk doordat mensen meer online bestellen door corona. Er worden ook extra kaarten verstuurd, maar dat is al een tijdje zo vertelt Klein. "Sinds maart zien we al dat er veel meer kaartjes worden verstuurd dan voorheen." Het lijkt erop dat mensen meer behoefte hebben om elkaar een hart onder de riem te steken.

ITEM Drukte PostNL

Klein kan niet beloven dat iedereen op tijd zijn kerstkaart ontvangt, maar ze probeert er, samen met haar collega's, alles aan te doen om dit wel voor elkaar te krijgen. "Mochten de kaarten niet voor Kerst in de bus liggen, dan komt dat de week erna sowieso in orde", aldus Klein.