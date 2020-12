Gerrit en Jim vier dagen lang in Glazen huis Zierikzee

Een selfie van Jim Stremme (L) en Gerrit van Loon (R) vanuit hun glazen huis (foto: Omroep Zeeland)

Van Loon bedacht vorige week het plan om zichzelf op te sluiten in een glazen huis. Omdat hij veel schrijnende verhalen hoorde vanuit de horeca, wilde hij iets doen: "Ik zag de horeca op Schouwen-Duiveland echt lijden, dus ik bedacht deze actie om geld in te zamelen voor de horeca-ondernemers. Het was allemaal wat last-minute, maar het is gelukt. De eigenaar van het café vond het ook een goed plan."

Het worden uitdagende dagen want Van Loon en Stremme kenden elkaar nog niet. "We hebben elkaar één keer gesproken en daarna jaren niet meer. Totdat ik vorige week ineens door Gerrit gebeld werd met de vraag of ik samen met hem opgesloten wilde worden", legt Stremme uit. Hij voorziet dan ook spanningen: "Ik zou zoiets niet eens vier dagen met m'n vriendin kunnen volhouden, dus het zal me verbazen als dat met Gerrit wel lukt. Waarschijnlijk kunnen we na een paar dagen elkaars bloed drinken."

We streven naar een ton." Gerrit van Loon en Jim Stremme

Met hun actie hopen de mannen een flink bedrag in te zamelen. Het streefbedrag is een ton. Dat geld moet door middel van acties en donaties binnenstromen.

Om ervoor te zorgen dat er geen mensen onnodig langskomen, is alles digitaal en is er aan de buitenkant van het café niets te zien, Donateurs kunnen digitaal geld overmaken naar het bankrekeningnummervan de Lions Club Schouwen-Duiveland. De livestream is via de een link nog t/m donderdag te volgen. Het geld dat ingezameld wordt, wordt aan het einde van de week samengevoegd in een pot. Horeca-ondernemers kunnen zich aanmelden om mee te delen in die geldpot.