Waarom het magische van de Olympische Spelen er wel af is voor basketballer Jobse

Voor even is hij terug in sporthal de Baskensburg. Geen moment lijkt het alsof Jobse hier al tien jaar niet meer geweest is. Uit de achterbak van zijn auto pakt hij een basketbal en als hij zijn voeten op de karakteristieke houten vloer zet, gooit hij de bal door het netje. "Basketbal is mij met de paplepel ingegoten", zegt Jobse. "Mijn vader speelde hier altijd en ik ging met hem mee om te kijken. Toen ik zeven was speelde ik op deze vloer mijn eerste wedstrijd."

Nieuwe uitdaging

Jobse ontwikkelde zich in Vlissingen tot een goede basketballer. "Toen ik echt ging groeien bleek ik een stuk beter dan mijn leeftijdsgenootjes en daarom kon ik de stap uit Zeeland maken." Jarenlang speelde hij in de eredivisie bij Landstede Hammers uit Zwolle. Totdat hij het vijf tegen vijf basketbal beu was en een nieuwe uitdaging zocht. "Ik zag een advertentie van de basketbalbond waarin stond of iemand naar het WK drie keer drie basketbal wilde om Nederland te vertegenwoordigen. Dat leek me gaaf. We werden daar keihard laatste, maar daarna is het pas echt begonnen."

Hoe gaan die Spelen eruit zien? Is er minder publiek? Moet je in een bubbel?" Jesper Jobse

Jesper Jobse was voor even terug in de Baskensburg waar zijn basketballeven begon (foto: Omroep Zeeland)

Jobse werd pionier in de nieuwe sport en zette de sport in Nederland maar ook wereldwijd op de kaart. Hij pakte twee keer een zilveren WK-medaille en drie bronzen EK-plakken. In 2018 werd bekend dat de sport op de Olympische Spelen in Tokio gespeeld ging worden. "Ik heb mijn hele leven met doelen gewerkt en de Spelen werden mijn volgende en laatste doel."

Magische Spelen

Het verhaal is bekend. Door de coronapandemie zijn de Olympische Spelen verplaatst naar 2021. Jobse besloot zijn plan om te stoppen niet te wijzigen. "De afgelopen zeven jaar stond mijn leven in het teken van mijn sport. Dat betekent dat je een derde van het jaar weg bent. Ik ben vorig jaar papa geworden en de tweede is op komst. Corona is niet de reden dat ik stop, maar er zijn nu andere belangrijke dingen in mijn leven."

Dat hij dan de Olympische Spelen niet meer op zijn lijstje van prestaties kan zetten, vindt hij niet erg. "Hoe gaan die Spelen eruit zien? Is er minder publiek? Moet je in een bubbel? Nee, voor mij is het magische van deze Olympische Spelen er wel af."

Maar Jobse gaat zich zeker niet vervelen. Hij heeft zijn eigen stichting die het drie keer drie basketbal verder op kaart moet zetten. "Nederland is een slapende reus op het gebied van basketbal. Wij hebben de langste mensen van de wereld. Basketbal is een fantastische sport. Laten we nu maar bewijzen dat we als sport echt kunnen gaan groeien en daar wil ik een rol van betekenis in blijven spelen."