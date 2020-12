Noodkreet aan minister LNV over aanstaande Brexit

Zeeuwse vissersvloot ligt aangemeerd in de Vlissingse Binnenhaven (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

'Met grote bezorgdheid nemen wij kennis van de onderhandelingen over de Brexit. Het onderdeel 'visserij' lijkt sluitstuk van de onderhandelingen te worden. Dat is voor de vissers, visverwerking, de aanverwante keten en als resultante de visserijgemeenschappen in onze gemeenten en provincies, desastreus', staat in de brief.

Onacceptabel

En verder schijft De Bat dat 'Wij hebben vernomen dat de regie nu niet meer ligt bij de visserijminister, maar bij de regeringsleiders namens de lidstaten. Gesproken wordt over een aanbod van de EU om gemiddeld 25% van de visquota van het deel van de Noordzee dat in het Verenigd Koninkrijk ligt, over te hevelen. De visserijorganisaties hebben aangegeven dat dit onacceptabel is. Wij steunen dat vanwege de grote consequenties voor de totale visserijgemeenschappen. Van de gezinnen van de vissers, tot de veilingen, de verwerking, de vishandel, maar ook de visserijscholen'.

Noodkreet

De brief besluit met de woorden dat 'Wij begrijpen de grote druk die op dit hele proces staat. Wij begrijpen de belangen. Maar de belangen voor de visserij zijn net zo groot. Daarom doen wij namens alle visserijgemeenschappen in Nederland een dringend beroep op de lidstaat Nederland om niet in te stemmen met een deal die zal leiden tot het verdwijnen van de visserijsector uit Nederland. Wij willen u verzoeken deze noodkreet te delen met premier Rutte'.