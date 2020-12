Evelien in Oostenrijk moet weer in lockdown, maar skiën mag wel

Evelien Thielen in de bergen van Ehrwald, bovenop de Zugspitze (foto: Evelien Thielen)

Volgens Evelien komt die beslissing door de economische redenen. "De hele regio draait om het toerisme, waardoor er hier net iets meer mag." Buitenlanders zijn niet welkom en alleen de Oostenrijkers mogen dan de piste op.

'Hier is skiën net als een rondje fietsen in Zeeland'

Skiën is voor inwoners ook nog eens belangrijk, want een rondje fietsen of wandelen, is in de winter veel lastiger. "Het is net alsof je zegt dat je niet mag fietsen in Nederland. Dit is onze vrije tijd," aldus Thielen.

Voor de uit Vlissingen afkomstige Evelien was skiën ook de reden om naar Oostenrijk te vertrekken. Ieder vrij uurtje, staat ze op de lange latten. "Ik heb mijn huis al helemaal schoongemaakt, waardoor ik straks alle tijd heb."