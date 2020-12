Directeur innovatiecentrum vistechnieken: 'Op den duur wint de wetenschap het van de politiek'

De gewraakte pulskor, die door Brussel niet geduld wordt (foto: Omroep Zeeland)

Onderzoek naar betere, efficiëntere en milieuvriendelijkere vismethoden doet het Visserij innovatiecentrum Zuidwest Nederland in Stellendam voortdurend. Maar tegenwoordig wel met een wrange bijsmaak. De pulsvisserij was volgens Baaij namelijk de beste methode. "Het is dan een hard gelag, dat die met allerlei rapporten en onderzoeken die we gemaakt hebben, op basis van een politieke motivatie niet geduld wordt."

Onderzoek naar alternatieven

Volgens Baaij zou eigenlijk de wetenschap leidend moeten zijn bij de EU in Brussel. "Maar bij de puls was dat niet zo." Hij maakt zich daar zorgen over, maar desondanks zijn medewerkers van het innovatiecentrum wel alternatieven aan het onderzoeken voor de pulsvisserij.

Wat het vangen van platvis betreft gaat het dan om proeven waarbij er geen elektriciteitspulsjes worden gebruikt om de vissen uit het zand te jagen, maar water- of luchtpulsjes. "En onlangs hebben we voor een bedrijf uit Goes geprobeerd om tong en schol met borstels uit zee te krijgen", aldus Baaij.

Johan Baaij van het Visserij innovatiecentrum Zuidwest Nederland over onderzoeken naar nieuwe vistechnieken in De Zeeuwse Kamer

Wat alle onderzoeken gemeen hebben is volgens Baaij dat het complex is en tijdrovend. "Je hebt bijvoorbeeld ook te maken met weersinvloeden. Als het slecht weer is, heb je zo een week verlies. En bij storm kun je geen onderzoek doen."

Pulsvisserij weer op agenda EU

Dat dan alle inspanningen in Brussel van tafel geveegd worden met niet-wetenschappelijke argumenten, werkt volgens Baaij demotiverend. "Niet alleen voor ons, maar met name ook voor de bemanning. Het kost ook nog eens een heleboel geld." Maar een lichtpuntje ziet hij wel. "Volgend jaar wordt er toch weer gepraat over de pulsvisserij, vooral door de inzet van Nederlandse politici. We gaan ervan uit dat de wetenschap het uiteindelijk van de politiek wint."