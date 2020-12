Goeiemorgen! Vast in Groot-Brittannië, noodkreet voor de visserij en een Glaezen Hûûs

Dave de Jonge in Groot-Brittanië (foto: Dave de Jonge)

Zeeuwse chauffeurs zitten vast in Groot-Brittannië door de opgelegde reisbeperkingen tegen een zeer besmettelijke variant van het coronavirus. Het is nog maar de vraag of ze tijdens de kerstdagen thuis zijn. Dave de Jonge uit Zierikzee is één van die chauffeurs. Hij zou eigenlijk vanavond de boot terug naar huis moeten nemen.

Zeeuwse vissersboten aangemeerd in de Vlissingse Binnenhaven (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

"Wij willen u verzoeken deze noodkreet te delen met premier Rutte". Zo eindigt de brief die Jo-Annes de Bat als voorzitter Bestuurlijk Platform Visserij en gedeputeerde van de provincie Zeeland schrijft aan mister Carola Schouten. De Bat schrijft te willen opkomen voor de belangen voor de visserij nu de Brexit van Groot Brittannië de visserij erg beperkt en zelfs bedreigd in haar voortbestaan.

Een selfie van Jim Stremme (L) en Gerrit van Loon (R) vanuit hun glazen huis (foto: Omroep Zeeland)

Twee mannen, een live-verbinding en een 'Glaezen Hûûs': meer is er niet nodig voor vier dagen vrijwillige opsluiting. Gerrit van Loon uit Nieuwerkerk en Jim Stremme uit Scharendijke zitten sinds gisterochtend achter slot en grendel in Café De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee. Dat doen ze om geld in te zamelen voor gesloten horecazaken op Schouwen-Duiveland.

De Keersluisbrug in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het weer

De wind neemt vanochtend geleidelijk af en er valt lokaal nog wat regen of motregen, maar er komen ook enkele opklaringen. Het is heel zacht met tien tot dertien graden. Vanmiddag ligt de temperatuur tussen tien en twaalf graden met een zwakke tot matige wind. Het weertype is redelijk met vrij veel bewolking en soms nog wat zon, maar eind van de middag en vanavond zijn er weer perioden met regen.