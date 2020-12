Hulst voor elkaar maakt eenzame inwoners blij met een kerstontbijt

De ontbijtjes die worden uitgedeeld in Hulst (foto: Hulst voor Elkaar)

Alle Geluksmomentjes zijn gericht op ontmoeting, waarmee niet alleen de mensen aangesproken worden die al bekend zijn met de stichting. Er wordt ook duurzaam contact gezocht met nieuwe doelgroepen. Volgens de stichting hebben mensen behoefte aan nieuwe vormen van contact nu veel activiteiten niet doorgaan door corona. De Geluksmomentjes moeten daar het antwoord op zijn.

'Meer aanvragen dan ontbijtjes'

Hulst voor elkaar doet dat op verschillende manieren. Zo konden inwoners een (gratis) Kerstontbijt bestellen om te bezorgen bij iemand die vaak alleen is. Het is de bedoeling dat de aanmelder vandaag het ontbijt aan huis brengt bij de ontvanger. In totaal worden er 220 ontbijtjes afgeleverd. "En we hebben er eigenlijk tekort, want er waren nog meer aanvragen", zegt Ellen Verstraten van Hulst voor Elkaar.

Volgens Verstraten weegt het juist in deze tijd extra zwaar om alleen te zijn. "Zeker voor oudere mensen die niet naar buiten kunnen." Ze benadrukt dat het niet blijft bij het bezorgen van het kerstontbijt. "In januari bellen we alle mensen op. En dat is niet alleen voor een gezellig praatje, maar ook om de vraag te stellen of we nog iets voor de mensen kunnen doen."

Wijs met de tablet

De stichting heeft nog meer ijzers in het vuur. Om mensen te helpen digitaal contact te hebben met familie of vrienden of om mee te doen aan online bingo of online gymnastiek is er Wijs met de Tablet. Dat helpt mensen die digitaal en online nog niet vaardig zijn, op weg.

En volgende maand start Hulst voor Elkaar met de actie Schrijf iemand blij!. Het is een project waarbij mensen elkaar via de post met regelmaat een berichtje of kaart sturen. Dat is een variant op de actie Bel eens iemand op, een van de acties tegen eenzaamheid.