Energielabel kost nu nog een tientje, maar straks tweehonderd euro

Volgens Vereniging Eigen Huis zal het nieuwe definitieve energielabel gemiddeld zo'n 200 euro gaan kosten. Veel duurder dan het huidige digitale label, waarvoor je nu maar gemiddeld zo'n tien euro voor moet betalen. "Logisch dat het zo goedkoop is", vindt energieadviseur Arnold Michiels, "zo'n digitaal label stelt ook totaal niets voor. Je hoeft alleen even een aantal vragen te beantwoorden en een paar foto's toe te voegen en je krijgt per mail je definitieve energielabel toegestuurd."

Fraude

De huidige manier van aanvragen is volgens Michiels zeer fraudegevoelig. "Het is een gedrocht. Er wordt niet gecontroleerd of wat je invult ook daadwerkelijk klopt met de realiteit. Je kunt dus bijvoorbeeld invullen dat je zonnepanelen op je dak hebt liggen, neemt vervolgens een foto van de zonnepanelen van de buren en stuurt die foto als bewijs op. Nou, en dat geldt natuurlijk ook voor je cv-ketel, muurisolatie of dubbel glas."

Koper beter beschermd

Michiels is dus erg blij met de nieuwe regeling. "De koper wordt namelijk op deze manier veel beter beschermd tegen fraude en komt er niet na verloop van tijd achter dat het energieverbruik van de gekochte woning bijvoorbeeld veel hoger is dan het energielabel weergeeft."

Ook vindt Michiels het belangrijk dat bij ieder huis dat verkocht wordt goed zichtbaar is welk label het huis heeft. "Dit zorgt er namelijk voor dat een potentiele koper, aan de hand van de energiebehoefte, een weloverwogen keus kan maken of hij het ene huis koopt met energielabel E of het huis iets verderop met energielabel B."

Voor een tientje kan ik nauwelijks een factuur versturen." Arnold Michiels, energieadviseur

Michiels vindt dat een energieadviseur bij het bepalen van het juiste energielabel een belangrijke rol kan spelen. "Wij zijn niet voor niets hiervoor opgeleid en gespecialiseerd. Wij kijken naar de totale opbouw van het huis, we kijken naar de schil, aangebrachte isolatie, de installatie en alle verbeteringen worden toegevoegd.

Op deze manier ontstaat er een erkend label waarmee je op een eerlijke manier kunt concurreren met andere woningen." En dat zo'n gecertificeerd energielabel een stuk duurder is dan het digitale label ligt volgens Michiels voor de hand. "We moeten er namelijk ook iets voor doen. Want voor een tientje kan ik nauwelijks een factuur versturen."

Veel huizen hebben nog geen definitief energielabel (foto: Omroep Zeeland)

Dat veel huiseigenaren nog een voorlopig energielabel hebben, ondervindt ook makelaar Koert Jan Schulting regelmatig. Dat heeft volgens hem te maken met het feit dat mensen er normaal gesproken niet bij stilstaan. "Mensen denken over het algemeen niet aan het label, totdat ze hun hun woning willen gaan verkopen en wij het melden."

Europees recht

"Sommige mensen denken dat een energielabel pas verplicht is wanneer het eigendom van de woning wordt overgedragen, maar dat is niet zo. Het is Europees recht en dat betekent dat wanneer een woning wordt aangeboden, het duidelijk moet zijn welk label het heeft. Op deze manier weet een koper meteen waar hij aan toe is en kan gericht gaan zoeken naar een geschikte woning."

Maar volgens Schulting is dat de ideale wereld en is Nederland nog niet zover. "Vergeleken met omringende landen liggen we ver achter op dit gebied."

Bij verkoop geen definitief energielabel, dan een boete (foto: Omroep Zeeland)

Het ontbreken van een definitief energielabel heeft volgens Schulting ook consequenties voor de verkopende partij. "Als een woning wordt verkocht en wordt overgeschreven in het kadaster, kan er achteraf gecontroleerd worden of de woning een definitief label heeft. Zo niet, dan wordt er een brief gestuurd. Soms met een waarschuwing, maar het kan ook zijn dat je meteen een boete krijgt van honderden euro's."